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РИА Новости

Помпео призвал усилить давление на Иран из-за "эскалации" в ядерной сфере

15:40 07.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что недавняя "эскалация" со стороны Ирана в ядерной сфере вызывает беспокойство, которое должно побудить все страны усилить давление на эту страну, сообщает госдепартамент.
"Пришло время для того, чтобы все страны отвергли вымогательство этого режима в ядерной сфере и приняли серьезные меры по усилению давления. Многочисленные и непрекращающиеся "ядерные провокации" Ирана требуют принятия таких действий", - приводит ведомство слова Помпео.
В ночь на четверг Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо, где расположены 1044 центрифуги, и намерен в субботу обогатить уран до 4,5%.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
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Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоИранСШАВ мире
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