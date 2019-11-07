Помпео призвал усилить давление на Иран из-за "эскалации" в ядерной сфере

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что недавняя "эскалация" со стороны Ирана в ядерной сфере вызывает беспокойство, которое должно побудить все страны усилить давление на эту страну, сообщает госдепартамент.

"Пришло время для того, чтобы все страны отвергли вымогательство этого режима в ядерной сфере и приняли серьезные меры по усилению давления. Многочисленные и непрекращающиеся "ядерные провокации" Ирана требуют принятия таких действий", - приводит ведомство слова Помпео.

В ночь на четверг Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо, где расположены 1044 центрифуги, и намерен в субботу обогатить уран до 4,5%.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий . Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды.