В Госдуму внесут законопроект о трудоустройстве иностранных студентов

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин намерены в четверг внести в нижнюю палату парламента законопроект о трудоустройстве в РФ иностранных студентов, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Изменения вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части упрощения порядка трудоустройства в РФ обучающихся в российских профессиональных образовательных организациях и вузах иностранных граждан.

В соответствии с действующим законодательством, без разрешения на работу осуществлять трудовую деятельность на территории России вправе лишь иностранные студенты, обучающиеся в РФ и выполняющие работы или оказывающие услуги на каникулах, либо работающие в свободное от учебы время в этих учебных заведениях, в хозяйственных обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных бюджетными или автономными образовательными организациями высшего образования, в которых они обучаются.

"Такие иностранные студенты имеют право осуществлять трудовую деятельность на основании разрешения на работу. Оно выдается согласно сокращенному перечню документов и без учета квот на выдачу упомянутого разрешения. Работодатели и заказчики работ освобождены от обязанности иметь разрешение на привлечение и использование указанной категории иностранных работников", - уточняется в документе.

По официальным данным, в 2018 году очно в российских вузах обучались 210 тысяч иностранцев. Из них, по сведениям Главного управления по вопросам миграции МВД России, лишь 859 человек воспользовались возможностью получить в установленном порядке разрешение на работу и трудоустроиться, отмечается в законопроекте.

Документ предусматривает возможность осуществления трудовой деятельности без получения на то соответствующих разрешений иностранными гражданами, обучающимися в РФ по очной форме в образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию.

Законопроект устанавливает, что заключенный вышеуказанными лицами трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) в случае завершения или прекращения обучения подлежит расторжению. Регулирование данных вопросов иными федеральными законами допускается как Трудовым кодексом РФ, так и частью 1 Гражданского кодекса РФ.