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РИА Новости

Лукашевич заявил о "двойной" дискриминации русского языка на Украине

15:33 07.11.2019
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© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© РИА Новости / Маргарита Костив
ВЕНА, 7 ноя - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в четверг заявил о "двойной" дискриминации русского языка на Украине, комментируя планы Киева перевести русскоязычные школы на украинский язык уже в следующем году.
Ранее министр образования Украины Анна Новосад подтвердила, что русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять. При этом возможность изучать предмет "русский язык" сохранится, добавила министр.
Выступая на постсовете ОБСЕ, Лукашевич отреагировал на отчет верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера.
"В вашем отчете отмечается, что "Украина имеет полное право укреплять позиции государственного языка … однако эти меры должны быть сбалансированы усилиями по учету многообразия страны". Однако едва ли сбалансированным является подход, при котором запрещаются российские печатные издания, вводятся "языковые квоты" на телевидении и радио, продолжаются языковые и образовательные чистки", - заявил российский постпред.
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Он выразил озабоченность "дифференцированным", дискриминационным различием в подходах украинских властей к языкам государств-членов ЕС и другим языкам.
"Практическим подтверждением "двойной" дискриминации русского языка служат планы украинского руководства перевести русскоязычные школы на украинский язык обучения уже в следующем учебном году. Школы, где преподавание ведется на языках стран-членов Евросоюза, должны совершить такой переход только к сентябрю 2023 года. Негативный опыт стран Прибалтики показывает, что даже такой короткой "передышки" будет недостаточно для качественной адаптации к новым условиям, учитывающим потребности этнически разнообразного украинского общества", - подчеркнул Лукашевич.
В середине мая бывший тогда президентом Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Однако нынешний глава государства Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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