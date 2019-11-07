Экс-замначальника УФСИН обвинили во взятках при строительстве "Крестов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ГУ ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко, обвиняемого в Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ГУ ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко, обвиняемого в получении взяток на сумму свыше 700 миллионов рублей при строительстве крупнейшего в Европе СИЗО "Кресты-2" в Колпино, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

"СКР по Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти 56-летнего Сергея Мойсеенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении пресс-службы следкома.

Из материалов уголовного дела следует, что Мойсеенко в течение пяти лет до 2015 года получал от двух генеральных директоров коммерческих структур взятки на общую сумму более 710 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении их фирмами госконтрактов по строительству следственного изолятора "Кресты-2". Дело Мойсеенко направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего будет передано в суд.

Ранее Мойсеенко был фигурантом дела об убийстве сотрудника регионального управления ФСИН Николая Чернова, курировавшего строительство "Крестов-2". В июне 2019 года он был оправдан судом присяжных, после чего вновь задержан и арестован уже по делу о взятках. Более того, Верховный суд РФ 6 ноября отменил оправдательный приговор Мойсеенко: как следует из карточки производства на сайте суда, это дело направлено на новое рассмотрение в Ленинградский областной суд.

По версии следствия, в конце 2016 года Мойсеенко обратился к своему знакомому Сабиру Садыкову с предложением убить своего подчиненного Чернова, чтобы скрыть коррупционные преступления. Садыков в свою очередь обратился к Игорю Захарову, который в феврале 2017 года передал ему патроны и пистолет с глушителем. Садыков полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело было передано в суд, который отправил его в колонию на 9 лет.

Строительство "Крестов-2" обросло целым рядом уголовных дел о взяточничестве. В мае Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН Николая Баринова, обвиняемого в получении взятки от подрядчиков, задержан уже бывший замглавы ФСИН Олег Коршунов (ущерб оценен в 160 миллионов рублей), а также несколько бизнесменов, участвовавших в стройке.