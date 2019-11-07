Страны НАТО должны учитывать фактический расклад сил в Сирии, заявил генсек

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Союзникам по НАТО при оценке каких-либо инициатив по северо-востоку Союзникам по НАТО при оценке каких-либо инициатив по северо-востоку Сирии придется учитывать фактически сложившуюся там обстановку, любые решения требуют переговоров с присутствующими в регионе игроками, считает генсек альянса Йенс Столтенберг

Он выступал в четверг в исследовательском центре в Германии, где его попросили снова дать оценку инициативе немецкого министра обороны по международной миссии на севере-востоке Сирии.

"В конечном счете, это должно быть переговорное решение. И, конечно же, не только между союзниками, но и разными акторами, которые действуют на местах в регионе. Никто не может диктовать свои решения, диктовать некое международное присутствие", - сказал он, отвечая на вопрос.

По его мнению, сейчас вообще "слишком рано и трудно сказать, какой результат могла бы иметь такая инициатива" и "могло ли бы некое международное военное присутствие на северо-востоке быть частью такого решения".

"Мы можем обсуждать, что там произошло и как произошло, но сейчас нужно посмотреть на реальное положение вещей на местах, и делать то, что можно, чтобы поддержать усилия по поиску политического решения", - отметил он, говоря о выводе США своих сил из региона и последовавших за этим событиях.

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать международную зону безопасности на севере Сирии. Это произошло за день до достижения Россией и Турцией договоренности по этому региону. В Москве заявили, что не видят необходимости в новых инициативах.

Столтенберг, комментируя перспективы реализации инициативы ФРГ по зоне безопасности, заявлял, что НАТО считает текущую ситуацию на севере Сирии неустойчивой и сложной, поэтому необходимо прорабатывать долговременные международные решения. Вместе с тем, союзники по НАТО ранее выразили на переговорах в Брюсселе "разные мнения" относительно идеи ФРГ.