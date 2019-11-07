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РИА Новости
Война в Сирии

Страны НАТО должны учитывать фактический расклад сил в Сирии, заявил генсек

15:13 07.11.2019
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© AP Photo / Francisco SecoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Союзникам по НАТО при оценке каких-либо инициатив по северо-востоку Сирии придется учитывать фактически сложившуюся там обстановку, любые решения требуют переговоров с присутствующими в регионе игроками, считает генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он выступал в четверг в исследовательском центре в Германии, где его попросили снова дать оценку инициативе немецкого министра обороны по международной миссии на севере-востоке Сирии.
"В конечном счете, это должно быть переговорное решение. И, конечно же, не только между союзниками, но и разными акторами, которые действуют на местах в регионе. Никто не может диктовать свои решения, диктовать некое международное присутствие", - сказал он, отвечая на вопрос.
По его мнению, сейчас вообще "слишком рано и трудно сказать, какой результат могла бы иметь такая инициатива" и "могло ли бы некое международное военное присутствие на северо-востоке быть частью такого решения".
"Мы можем обсуждать, что там произошло и как произошло, но сейчас нужно посмотреть на реальное положение вещей на местах, и делать то, что можно, чтобы поддержать усилия по поиску политического решения", - отметил он, говоря о выводе США своих сил из региона и последовавших за этим событиях.
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Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила создать международную зону безопасности на севере Сирии. Это произошло за день до достижения Россией и Турцией договоренности по этому региону. В Москве заявили, что не видят необходимости в новых инициативах.
Столтенберг, комментируя перспективы реализации инициативы ФРГ по зоне безопасности, заявлял, что НАТО считает текущую ситуацию на севере Сирии неустойчивой и сложной, поэтому необходимо прорабатывать долговременные международные решения. Вместе с тем, союзники по НАТО ранее выразили на переговорах в Брюсселе "разные мнения" относительно идеи ФРГ.
РФ и Турция ранее подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, затем стороны договорились о совместном российско-турецком патрулировании на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
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