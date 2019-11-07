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РИА Новости

Россия и Казахстан ведут переговоры о поставках самолетов SSJ-100

14:53 07.11.2019 (обновлено: 14:56 07.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан ведут переговоры о поставках самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), причем достаточно успешно, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Действительно, я могу подтвердить, что переговоры ведутся. Достаточно успешно", - сказал Руденко.
SSJ100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.
Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
5 сентября, 10:27Восточный экономический форум
Клепач выступил в защиту самолетов Sukhoi Superjet
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Андрей РуденкоМИД РФSukhoi SuperjetРоссияКазахстанЭкономика
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