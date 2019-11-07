Россия и Казахстан ведут переговоры о поставках самолетов SSJ-100

ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан ведут переговоры о поставках самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), причем достаточно успешно, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Действительно, я могу подтвердить, что переговоры ведутся. Достаточно успешно", - сказал Руденко.
SSJ100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.