Генсек НАТО подтвердил готовность к диалогу с Россией

"Я являюсь сильным сторонником диалога с РФ. Нам нужно вести с ними разговор и по контролю над вооружениями, и по ДРСМД и СНВ. И, с моей точки зрения, нет противоречия между диалогом с РФ и более сильной обороной НАТО. Это предварительное условие, нам нужно быть твердыми в нашем диалоге с РФ. Иначе это может быть интерпретировано как слабость, и это может быть опасно", - заявил он, выступая в исследовательском центре в Германии. Трансляцию вела пресс-служба НАТО.