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РИА Новости

Генсек НАТО подтвердил готовность к диалогу с Россией

14:45 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил готовность к диалогу с Россией по вопросам разоружения и в целом к улучшению отношений с Москвой, но считает, что альянс должен вести разговор с твердых позиций.
"Я являюсь сильным сторонником диалога с РФ. Нам нужно вести с ними разговор и по контролю над вооружениями, и по ДРСМД и СНВ. И, с моей точки зрения, нет противоречия между диалогом с РФ и более сильной обороной НАТО. Это предварительное условие, нам нужно быть твердыми в нашем диалоге с РФ. Иначе это может быть интерпретировано как слабость, и это может быть опасно", - заявил он, выступая в исследовательском центре в Германии. Трансляцию вела пресс-служба НАТО.
Он добавил, что "очень верит в возможность улучшить отношения с РФ".
Второго августа прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.
Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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