В мэрии Каспийска сообщили, с чем связаны обыски в здании администрации

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в здании администрации дагестанского Каспийска. СК РФ информировал, что дело возбуждено в отношении бывшего главы дагестанского Каспийска Джамалудина Омарова, который подозревается в превышении должностных полномочий, в рамках дела по месту работы и жительства чиновника проходят обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Правоохранители произвели выемку документов за 2000 год из архива. Обыски были связаны с работой бывшего руководства, а не с работой нынешних заместителей главы администрации. Заместителей никто не задерживал и не допрашивал", - рассказала собеседница агентства.