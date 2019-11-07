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РИА Новости

В мэрии Каспийска сообщили, с чем связаны обыски в здании администрации

14:31 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Обыски и выемку документов провели в администрации дагестанского Каспийска, оперативные мероприятия связаны с работой бывшего руководства, сообщила РИА Новости представитель мэрии города.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в здании администрации дагестанского Каспийска. СК РФ информировал, что дело возбуждено в отношении бывшего главы дагестанского Каспийска Джамалудина Омарова, который подозревается в превышении должностных полномочий, в рамках дела по месту работы и жительства чиновника проходят обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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"Правоохранители произвели выемку документов за 2000 год из архива. Обыски были связаны с работой бывшего руководства, а не с работой нынешних заместителей главы администрации. Заместителей никто не задерживал и не допрашивал", - рассказала собеседница агентства.
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