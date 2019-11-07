Зеленский назначил начальников управлений СБУ в шести областях

КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальников управлений Службы безопасности в шести областях страны, а также нового руководителя департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ , соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства в четверг.

Согласно указам, начальником СБУ в Волынской области стал Павел Данюков, Винницкой – Анатолий Денисенко, Ивано-Франковской – Сергей Заяц, Полтавской – Евгений Борзилов, Тернопольской – Юрий Борейчук и Херсонской – Сергей Криворучко.

Кроме того, Зеленский уволил Андрея Олейника с должности начальника Службы безопасности в Днепропетровской области.

"Назначить Носко Игоря Аркадьевича начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины", - говорится в тексте соответствующего указа.