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РИА Новости

Зеленский назначил начальников управлений СБУ в шести областях

14:21 07.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальников управлений Службы безопасности в шести областях страны, а также нового руководителя департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства в четверг.
Согласно указам, начальником СБУ в Волынской области стал Павел Данюков, Винницкой – Анатолий Денисенко, Ивано-Франковской – Сергей Заяц, Полтавской – Евгений Борзилов, Тернопольской – Юрий Борейчук и Херсонской – Сергей Криворучко.
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Кроме того, Зеленский уволил Андрея Олейника с должности начальника Службы безопасности в Днепропетровской области.
"Назначить Носко Игоря Аркадьевича начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины", - говорится в тексте соответствующего указа.
В конце августа Зеленский уволил Сергея Болдыря с поста начальника департамента охраны гостайны и лицензирования центрального управления СБУ. Эту должность Болдырь занимал с июля 2016 года.
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Служба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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