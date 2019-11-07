Генсек НАТО призвал союзников преодолеть разногласия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу "взять на себя ответственность" и преодолеть разногласия по разным вопросам, чтобы обеспечить единство, необходимое для обеспечения коллективной безопасности

Выступая в исследовательском центре в Германии, Столтенберг отметил, что многие сейчас говорят о разногласиях между союзниками по вопросам торговли, энергетики, климатa, Ирану, а также по ситуации на северо-востоке Сирии. По мнению генсека НАТО, расхождения в позициях между "29 демократиями нормальны".

"У нас и в прошлом были серьезные разногласия … Но в конечном счете всегда удавалось объединиться вокруг ключевой нашей задачи - защищать друг друга", - сказал он. Трансляция велась пресс-службой НАТО.

Он отметил, что "консенсус не всегда прост", однако "наше единство необходимо для нашей коллективной безопасности".