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РИА Новости

Генсек НАТО призвал союзников преодолеть разногласия

14:09 07.11.2019
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© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
© Sputnik / Александр Шламов
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу "взять на себя ответственность" и преодолеть разногласия по разным вопросам, чтобы обеспечить единство, необходимое для обеспечения коллективной безопасности.
Выступая в исследовательском центре в Германии, Столтенберг отметил, что многие сейчас говорят о разногласиях между союзниками по вопросам торговли, энергетики, климатa, Ирану, а также по ситуации на северо-востоке Сирии. По мнению генсека НАТО, расхождения в позициях между "29 демократиями нормальны".
"У нас и в прошлом были серьезные разногласия … Но в конечном счете всегда удавалось объединиться вокруг ключевой нашей задачи - защищать друг друга", - сказал он. Трансляция велась пресс-службой НАТО.
Он отметил, что "консенсус не всегда прост", однако "наше единство необходимо для нашей коллективной безопасности".
"Поэтому в национальных интересах каждого союзника оставаться едиными, мы все должны взять на себя ответственность преодолеть наши разногласия сегодня, как и раньше", - заявил он.
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