ЛНР обвинила силовиков в переброске бронетехники в район отвода сил

ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. Ополченцы Ополченцы Луганской народной республики зафиксировали бронетехнику украинских силовиков в районе населенного пункта Золотое в Донбассе , заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В жилом районе населенного пункта Золотое, в непосредственной близости от участка разведения, боевики 72-й бригады разместили шесть единиц БМП (боевых машин пехоты)", — сказал Филипоненко.

Во вторник представители ЛНР сообщили, что ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, в то время как на участке разведения сил и средств № 2 "Золотое" с обеих сторон демонтируют фортификационные сооружения и занимаются разминированием местности.

Согласно подписанному на встречах в Минске плану, все работы должны завершить до 26 ноября.

Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.

Отвод в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019-го. Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на девятое число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало. Отвод сил от линии соприкосновения в районе города Золотое (ЛНР) в итоге начался 29 октября и завершился 1 ноября.