На Украине назвали новую дату отвода сил в Петровском

КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Разведение сил в районе Петровского в Разведение сил в районе Петровского в Донбассе состоится 8 ноября, если сохранится решим тишины и не будет обстрелов, заявил в понедельник на брифинге командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант, Владимир Кравченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского в Донбассе. Позднее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в районе Петровского в Донбассе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. Ранее руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил, украинские силовики в очередной раз сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе.

"Мы уже направили письмо ОБСЕ, седьмого (ноября – ред.) приступаем, восьмого (ноября – ред.) практически разводимся (разводим силы – ред.), если не будет нарушений режима тишины", - заявил Кравченко. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш". Кравченко также напомнил, что отсутствие обстрелов в течение недели должны подтвердить СММ ОБСЕ.

Представитель Киева в СЦКК Александр Борщевский уточнил, что в случае сохранения режима тишины в течение семи дней, 7 ноября состоится верификация прекращения огня и уведомление об этом ОБСЕ. "И с 12.00 (13.00 мск – ред.) 8 ноября вооруженные силы (Украины – ред.) в случае прекращения огня смогут начать практические меры по разведению сил и средств на этом участке", - заявил Борщевский на брифинге.