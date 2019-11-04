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РИА Новости

На Украине назвали новую дату отвода сил в Петровском

17:09 04.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Разведение сил в районе Петровского в Донбассе состоится 8 ноября, если сохранится решим тишины и не будет обстрелов, заявил в понедельник на брифинге командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант, Владимир Кравченко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского в Донбассе. Позднее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в районе Петровского в Донбассе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. Ранее руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил, украинские силовики в очередной раз сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе.
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"Мы уже направили письмо ОБСЕ, седьмого (ноября – ред.) приступаем, восьмого (ноября – ред.) практически разводимся (разводим силы – ред.), если не будет нарушений режима тишины", - заявил Кравченко. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш". Кравченко также напомнил, что отсутствие обстрелов в течение недели должны подтвердить СММ ОБСЕ.
Представитель Киева в СЦКК Александр Борщевский уточнил, что в случае сохранения режима тишины в течение семи дней, 7 ноября состоится верификация прекращения огня и уведомление об этом ОБСЕ. "И с 12.00 (13.00 мск – ред.) 8 ноября вооруженные силы (Украины – ред.) в случае прекращения огня смогут начать практические меры по разведению сил и средств на этом участке", - заявил Борщевский на брифинге.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета.
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