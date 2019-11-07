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РИА Новости
Омская область

Молодежные организации России и Казахстана подписали соглашения в Омске

13:43 07.11.2019 (обновлено: 13:44 07.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСлияние рек Омь и Иртыш в Омске
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ОМСК, 7 ноя – РИА Новости. Форум молодежных лидеров России и Казахстана завершился в четверг в Омске подписанием двухсторонних соглашений между молодежными неправительственными организациями двух стран, сообщает министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Участники молодежного форума России и Казахстана обсудили развитие добровольчества и сельской молодежи, а также медиатренды и сотрудничество молодых дипломатов. В четверг в рамках заключительного пленарного заседания модераторы и участники дискуссионных площадок обозначили, совместные соглашения.
"Эти два дня были очень продуктивными. Мы обозначили свои планы и подписали меморандум о сотрудничестве. Также мы поняли, что нам, молодым дипломатам, нужно более регулярно встречаться. Поэтому мы хотим пригласить наших друзей из Казахстана в Москву для проведения полноформатных консультаций по линии молодых дипломатов", - сказал председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.
По итогам форума были подписаны семь двухсторонних соглашений между молодежными неправительственными организациями. Среди них соглашение о создании Волонтерского совета с участием лидеров волонтерских организаций Казахстана и РФ, меморандум о подготовке и проведении фестиваля "Студенческая весна стран СНГ", соглашение о сотрудничестве между Российским союзом сельской молодежи Республиканским штабом молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел" и так далее.
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Помимо этого стороны наметили ряд совместных проектов, среди которых линейка волонтерских мероприятий, Первый съезд Волонтерского совета с участием лидеров добровольческих организаций Казахстана и России, совместная программа по развитию предпринимательства на селе "Начинающий фермер".
Форум молодежных лидеров России и Казахстана прошел в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана впервые и объединил более 100 человек: руководителей центральных и региональных органов государственной власти, активистов волонтерских организаций и объединений сельской молодежи, общественных деятелей, молодых преподавателей и студентов, журналистов и блогеров из России и Казахстана.
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