Молодежные организации России и Казахстана подписали соглашения в Омске

ОМСК, 7 ноя – РИА Новости. Форум молодежных лидеров Форум молодежных лидеров России Казахстана завершился в четверг в Омске подписанием двухсторонних соглашений между молодежными неправительственными организациями двух стран, сообщает министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Участники молодежного форума России и Казахстана обсудили развитие добровольчества и сельской молодежи, а также медиатренды и сотрудничество молодых дипломатов. В четверг в рамках заключительного пленарного заседания модераторы и участники дискуссионных площадок обозначили, совместные соглашения.

"Эти два дня были очень продуктивными. Мы обозначили свои планы и подписали меморандум о сотрудничестве. Также мы поняли, что нам, молодым дипломатам, нужно более регулярно встречаться. Поэтому мы хотим пригласить наших друзей из Казахстана в Москву для проведения полноформатных консультаций по линии молодых дипломатов", - сказал председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

По итогам форума были подписаны семь двухсторонних соглашений между молодежными неправительственными организациями. Среди них соглашение о создании Волонтерского совета с участием лидеров волонтерских организаций Казахстана и РФ, меморандум о подготовке и проведении фестиваля "Студенческая весна стран СНГ", соглашение о сотрудничестве между Российским союзом сельской молодежи Республиканским штабом молодежных трудовых отрядов "Жасыл ел" и так далее.

Помимо этого стороны наметили ряд совместных проектов, среди которых линейка волонтерских мероприятий, Первый съезд Волонтерского совета с участием лидеров добровольческих организаций Казахстана и России, совместная программа по развитию предпринимательства на селе "Начинающий фермер".