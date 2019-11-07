Первые зрители раскритиковали фильм с Эмилией Кларк "Рождество на двоих"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Первым зрителям не понравилась романтическая комедия "Рождество на двоих" с Эмилией Кларк и Генри Голдингом в главных ролях, сообщает Daily Mail.
"Фильм получился неуклюжим", — написал журналист Бенджамин Ли в обзоре The Guardian.
"Как бы мы не хотели увидеть в "Рождестве на двоих" красивую историю, создатели ленты с этим не справились. Много не смешных шуток. Плохо продуман сюжет. Картина напоминает остатки гнилой индейки, завернутые в красивую упаковку", — высказался кинокритик Оуэн Глейберман.
"В "Рождестве на двоих", безусловно, есть праздничное настроение, но трудно представить, что его будешь смотреть каждый Новый год", — заявил Йен Сэндвелл.
Некотором также не понравилось, что в фильме используются песни Джорджа Майкла, который умер в 2016 году.
"Зачем надо было включать песни одного из лучших исполнителей современности и бывшего фронтемена Wham! в эту не смешную романтическую комедию", — прокомментировал Николас Барбер.
В российский прокат картина выйдет пятого декабря.