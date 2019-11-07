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РИА Новости
Туризм

Эксперт рассказал, что интересует китайских туристов в России

13:28 07.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Китайские туристы, приезжающие в Россию, чаще всего отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Приморский край и Иркутскую область, рассказал вице-президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Максим Кузнецов на международной конференции "Горизонты Арктики".
По его словам, из Китая в Россию ежегодно приезжают около двух миллионов путешественников. Турпоток из Поднебесной значительно вырос после 2014 года из-за девальвации рубля.
По словам Кузнецова, туристы из Китая готовы оставлять в России до шести тысячи долларов, в том числе около четырех тысяч — на развлечения и покупки. По факту за семь-восемь дней они тратят 1,3 тысячи долларов.
Гостям интересен культурно-познавательный, этнический и гастрономический туризм, а также шопинг и поездки по "Красным маршрутам" — местам, связанным с коммунистической историей страны.
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