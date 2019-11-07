Эксперт рассказал, что интересует китайских туристов в России

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Китайские туристы, приезжающие в Россию, чаще всего отправляются в Москву, Санкт-Петербург, Приморский край и Иркутскую область, рассказал вице-президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Максим Кузнецов на международной конференции "Горизонты Арктики".

По его словам, из Китая в Россию ежегодно приезжают около двух миллионов путешественников. Турпоток из Поднебесной значительно вырос после 2014 года из-за девальвации рубля.

По словам Кузнецова, туристы из Китая готовы оставлять в России до шести тысячи долларов, в том числе около четырех тысяч — на развлечения и покупки. По факту за семь-восемь дней они тратят 1,3 тысячи долларов.