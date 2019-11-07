В Ленобласти из-за обледенения проводов задержали более 110 поездов

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Движение более 110 поездов, в том числе 40 - дальнего следования, было задержано с вечера вторника в Ленинградской области из-за обледенения контактных проводов и токоприемников, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"С 19.30 мск вторника на территории Ленинградской области в результате обледенения контактных проводов и токоприемников произошла задержка в движении 111 поездов, из них 40 дальнего следования", - сказал собеседник агентства.
По его словам, задержки в движении поездов составили от 10 минут до 8 часов.
"В настоящее время движение пассажирских поездов осуществляется в штатном режиме", - отметил собеседник агентства.