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РИА Новости

В Ленобласти из-за обледенения проводов задержали более 110 поездов

12:57 07.11.2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкОчистка территорий вблизи автотрасс и высоковольтных линий от падающих обледеневших деревьев
Очистка территорий вблизи автотрасс и высоковольтных линий от падающих обледеневших деревьев
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Очистка территорий вблизи автотрасс и высоковольтных линий от падающих обледеневших деревьев. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Движение более 110 поездов, в том числе 40 - дальнего следования, было задержано с вечера вторника в Ленинградской области из-за обледенения контактных проводов и токоприемников, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"С 19.30 мск вторника на территории Ленинградской области в результате обледенения контактных проводов и токоприемников произошла задержка в движении 111 поездов, из них 40 дальнего следования", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, задержки в движении поездов составили от 10 минут до 8 часов.
"В настоящее время движение пассажирских поездов осуществляется в штатном режиме", - отметил собеседник агентства.
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