Володин предложил обсудить идею встречи ветеранов Второй мировой и потомков

"Сама идея, предложение правильное. Я думаю, что мы подумаем над организацией. Действительно, Анатолий Васильевич (Торкунов, ректор МГИМО) прав. У нас с вами время идёт, и все меньше и меньше остаётся тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. 75 лет на следующий год будет Победе. Представьте себе, сколько самому молодому участнику Великой Отечественней войны. Но мы подумаем и изучим ваше предложение для того, чтобы его реализовать. Возможно, у нас получится не только собрать тех, кто участвовал в освобождении Словакии, но и говорить с их детьми, внуками", - ответил Володин.