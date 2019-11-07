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РИА Новости

Володин предложил обсудить идею встречи ветеранов Второй мировой и потомков

12:56 07.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею встречи ветеранов Словацкого восстания и потомков погибших в ходе этих событий, а также предложил обсудить с парламентами других европейский стран возможность встречи ветеранов Второй мировой войны с ветеранами Великой Отечественной войны.
В четверг в МГИМО проходит Международная российско-словацкая научная конференция, посвященной 75-й годовщине Словацкого национального восстания.
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В ходе конференции студентка МГИМО Мария Покровская предложила присутствующим спикерам парламентов России и Словакии выступить патронами встречи ветеранов Словацкого восстания и российских ветеранов, которые освобождали Чехословакию во время Второй мировой войны.
"Сама идея, предложение правильное. Я думаю, что мы подумаем над организацией. Действительно, Анатолий Васильевич (Торкунов, ректор МГИМО) прав. У нас с вами время идёт, и все меньше и меньше остаётся тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. 75 лет на следующий год будет Победе. Представьте себе, сколько самому молодому участнику Великой Отечественней войны. Но мы подумаем и изучим ваше предложение для того, чтобы его реализовать. Возможно, у нас получится не только собрать тех, кто участвовал в освобождении Словакии, но и говорить с их детьми, внуками", - ответил Володин.
Этот разговор, по мнению председателя Госдумы, будет справедлив по отношению к тем, кто потерял своих близких в ходе этих событий.
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"Мы обсуждали этот вопрос с кнессетом Израиля и, более того, есть его поддержка. Мы подумаем, кто бы мог быть ещё с нами. И в рамках этого диалога мы, может быть, сделаем многое для того, чтобы память была увековечена и в отношении тех, кто сегодня лежит в земле Польши", - сказал Володин.
"Правильно будет нам пригласить к этому разговору наших коллег из парламентов других европейских стран. И мы проведём и встречу участников, кто сегодня остался в живых, и их внуков, детей", - добавил спикер.
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Вторая мировая война (1939-1945)Госдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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