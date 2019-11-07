СК организовал проверку в связи с пожаром на нефтебазе в Новороссийске

По предварительным данным, утром в четверг при проведении сварочных работ в резервуаре хранения на нефтебазе "Грушовая" произошёл взрыв паровоздушной смеси с последующим горением. По данным ГУ МЧС, в 10.50 пожар был полностью ликвидирован, работа перевалочного комплекса идет в штатном режиме, на месте происшествия работает комиссия по установлению причин инцидента. Изначально спасательное ведомство сообщило о пяти пострадавших. Позднее Минздрав Кубани сообщил об увеличении количества пострадавших до шести человек, всем им оказывается помощь. По данным прокуратуры, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.