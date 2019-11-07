Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T12:26Z
https://ria.ru/20191107/1560667115.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК организовал проверку в связи с пожаром на нефтебазе в Новороссийске

12:26 07.11.2019
449
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Доследственная проверка организована в связи с возгоранием подземного резервуара на нефтебазе в Новороссийске, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, утром в четверг при проведении сварочных работ в резервуаре хранения на нефтебазе "Грушовая" произошёл взрыв паровоздушной смеси с последующим горением. По данным ГУ МЧС, в 10.50 пожар был полностью ликвидирован, работа перевалочного комплекса идет в штатном режиме, на месте происшествия работает комиссия по установлению причин инцидента. Изначально спасательное ведомство сообщило о пяти пострадавших. Позднее Минздрав Кубани сообщил об увеличении количества пострадавших до шести человек, всем им оказывается помощь. По данным прокуратуры, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
"Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по факту пожара, произошедшего утром 7 ноября… на промышленной площадке одного из предприятий города. По предварительным данным,... произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов… В настоящее время на месте работает следователь территориального следственного отдела", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, в результате произошедшего пострадали 5 человек в возрасте от 22 до 35 лет, все они с ожогами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение.
Тушение пожара на нефтебазе Грушовая в Новороссийске Краснодарского края
Вчера, 10:37РИА Новости
Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
000300
Обсудить 0
Пожар на нефтебазе в НовороссийскеКубаньСледственный комитет РФМЧС РФНовороссийскКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Тушение пожара на нефтебазе Грушовая в Новороссийске Краснодарского края
В прокуратуре рассказали подробности ЧП на нефтебазе в Новороссийске
Тушение пожара на нефтебазе Грушовая в Новороссийске Краснодарского края
Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
Тушение пожара на нефтебазе Грушовая в Новороссийске Краснодарского края
В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
Тушение пожара на нефтебазе Грушовая в Новороссийске Краснодарского края
Трое пострадавших при пожаре в Новороссийске находятся в тяжелом состоянии
Тушение пожара на нефтебазе Грушовая в Новороссийске Краснодарского края
Число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске достигло шести
Тушение пожара на нефтебазе Грушовая в Новороссийске Краснодарского края
В Новороссийске прокуратура начала проверку после пожара на нефтебазе
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Кубань в 2019 году досрочно погасит более 40 миллиардов рублей госдолга
Сколково
Дагестанская команда управленцев прошла конкурсный отбор в Сколково
Борщевик
Подмосковные власти выписали штрафов на 50 млн рублей за неуборку борщевика
Вид Барнаула
На Алтае благоустроят более 280 дворов и общественных территорий
Лоты-миллионеры лондонских торгов Sotheby's
Жительницу Оренбургской области насмерть засыпало семечками
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
Бортников: в СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы
Дагестанский проект "100 школ" получил высокую оценку на конкурсе АСИ
Дом
Электроснабжение в Вологодской области планируют восстановить к вечеру
Руденя дал поручения при ремонте дорог в пострадавших от циклона районах
Руденя дал поручения при ремонте дорог в пострадавших от циклона районах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15В Мексике спасли группу мигрантов, которых везли в грузовике
01:06РФ предложила генсеку ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз
00:53Макрон рассказал о трех сценариях развития России
00:50В Ставропольском крае 12 человек пострадали при ДТП с двумя легковушками
00:46В Петербурге обсуждают повышение тарифов на проезд в транспорте
00:40Зеленский рассказал, как превращается из "человека в организм"
00:32Стартуют продажи билетов на поезда в Крым
00:29Госдеп обвинил Китай в цензуре страницы посольства США в Пекине в Weibo
00:24На Украине арестовали депутата с возможностью залога в 90 миллионов гривен
00:19Высоту орбиты МКС увеличат на 800 метров
00:15В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:06Земан считает, что президентом Чехии не может быть генерал
23:58Симоньян удивилась "либерализму", при котором дети хотят сменить пол
23:51В Мадриде выявлен случай заражения лихорадкой денге половым путем
23:50В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
23:45"Невероятная аномалия". Синоптик рассказал о предстоящей зиме
23:40Зеленский задекларировал 36,5 тысячи долларов дохода от сдачи имущества
23:24Египетские депутаты недовольны усилиями по привлечению туристов из России
23:22Сирийская оппозиция отказалась принять документ о борьбе с терроризмом
23:18Археологи нашли древнее поселение индейцев благодаря дронам
Лента новостейМолния