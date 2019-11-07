СК организовал проверку в связи с пожаром на нефтебазе в Новороссийске

КРАСНОДАР, 7 ноя - РИА Новости. Доследственная проверка организована в связи с возгоранием подземного резервуара на нефтебазе в Новороссийске, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, утром в четверг при проведении сварочных работ в резервуаре хранения на нефтебазе "Грушовая" произошёл взрыв паровоздушной смеси с последующим горением. По данным ГУ МЧС, в 10.50 пожар был полностью ликвидирован, работа перевалочного комплекса идет в штатном режиме, на месте происшествия работает комиссия по установлению причин инцидента. Изначально спасательное ведомство сообщило о пяти пострадавших. Позднее Минздрав Кубани сообщил об увеличении количества пострадавших до шести человек, всем им оказывается помощь. По данным прокуратуры, трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
"Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по факту пожара, произошедшего утром 7 ноября… на промышленной площадке одного из предприятий города. По предварительным данным,... произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов… В настоящее время на месте работает следователь территориального следственного отдела", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, в результате произошедшего пострадали 5 человек в возрасте от 22 до 35 лет, все они с ожогами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение.