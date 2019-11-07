Правительство одобрило договор с ОАЭ о передаче осужденных

"Одобрить и представитель президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания РФ Договор между РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, подписанный в Москве 26 июня 2019 года", - говорится в документе.