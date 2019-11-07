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РИА Новости

Правительство одобрило договор с ОАЭ о передаче осужденных

12:24 07.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило договор с Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче осужденных, соответствующее постановление премьер-министра РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить и представитель президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания РФ Договор между РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, подписанный в Москве 26 июня 2019 года", - говорится в документе.
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