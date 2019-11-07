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РИА Новости

ДНР уведомила ОБСЕ о готовности начать отвод сил в районе Петровского

12:23 07.11.2019 (обновлено: 12:48 07.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Представители ДНР передали ОБСЕ уведомление о готовности к разведению сил в районе Петровского.
Руководитель представительства самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов заявил, что Народная милиция может приступить "к выполнению практических мероприятий" на ранее обозначенном участке.
В Донецке ждут только соответствующего разрешения от контактной группы. Новая попытка разведения назначена на 9 ноября. Если днем ранее все участники подтвердят дату, ДНР в 13:00 по московскому времени вновь запустит сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность к процессу.
Якубов добавил, что от Киева пока не было официальной информации о намерении согласовать дату синхронного отвода.
Предыдущее разведение должно было состояться 4 ноября, однако украинская сторона обвинила ополченцев в обстрелах. В ДНР, в свою очередь, заявили, что противник саботирует процесс.
Район разведения сил и средств в Донбассе
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Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
Отвод в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019-го. Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на девятое число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.
Отвод сил от линии соприкосновения в районе города Золотое (ЛНР), в итоге, начался 29 октября и завершился 1 ноября, в Петровском (ДНР) ситуация остается неопределенной.
Представители ДНР запускают белую сигнальную ракету в селе Петровское в Донецкой области в знак готовности к разведению сил
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовДНРВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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