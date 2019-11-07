ДНР уведомила ОБСЕ о готовности начать отвод сил в районе Петровского

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Представители Представители ДНР передали ОБСЕ уведомление о готовности к разведению сил в районе Петровского.

Руслан Якубов заявил, что Народная милиция может приступить "к выполнению практических мероприятий" на ранее обозначенном участке. Руководитель представительства самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю координации режима прекращения огня (СЦКК)заявил, что Народная милиция может приступить "к выполнению практических мероприятий" на ранее обозначенном участке.

В Донецке ждут только соответствующего разрешения от контактной группы. Новая попытка разведения назначена на 9 ноября. Если днем ранее все участники подтвердят дату, ДНР в 13:00 по московскому времени вновь запустит сигнальную ракету белого цвета, означающую готовность к процессу.

Якубов добавил, что от Киева пока не было официальной информации о намерении согласовать дату синхронного отвода.

Предыдущее разведение должно было состояться 4 ноября, однако украинская сторона обвинила ополченцев в обстрелах. В ДНР, в свою очередь, заявили, что противник саботирует процесс.

Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.

Отвод в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019-го. Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на девятое число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.