В ОБСЕ заявили, что следят за ситуацией с правами журналистов на Украине

"Я не буду подробно комментировать ситуацию в отдельной стране, которая является членом ОБСЕ. Но, конечно, мы следим за ситуацией на Украине. Мы много работали как с гражданским обществом и журналистским сообществом, так и с властями страны по вопросам, связанным с безопасностью журналистов и плюрализмом средств массовой информации", - сказал Дезир, отвечая на вопрос о том, планирует ли организация реагировать на ситуацию с безопасностью журналистов на Украине.