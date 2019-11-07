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РИА Новости

В ОБСЕ заявили, что следят за ситуацией с правами журналистов на Украине

12:18 07.11.2019 (обновлено: 13:05 07.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Наумов / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ
Представители ОБСЕ
© РИА Новости / Александр Наумов
Перейти в фотобанк
Представители ОБСЕ . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ОБСЕ следит за ситуацией с правами журналистов на Украине, заявил в интервью РИА Новости представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.
"Я не буду подробно комментировать ситуацию в отдельной стране, которая является членом ОБСЕ. Но, конечно, мы следим за ситуацией на Украине. Мы много работали как с гражданским обществом и журналистским сообществом, так и с властями страны по вопросам, связанным с безопасностью журналистов и плюрализмом средств массовой информации", - сказал Дезир, отвечая на вопрос о том, планирует ли организация реагировать на ситуацию с безопасностью журналистов на Украине.
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Он отметил, что ранее ОБСЕ уже вмешалась в ситуацию с задержанием журналиста Кирилла Вышинского, возглавлявшего портал РИА Новости Украина, а также ситуацию с безнаказанностью в деле об убийствах журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины.
"Но нам также кажется очень важным поощрять диалог между журналистами России и Украины. Мы уже организовали такую встречу в прошлом. Надеюсь, что это удастся сделать и в будущем", - добавил собеседник агентства.
Ранее в МИД РФ заявили, что ситуация с безопасностью работников СМИ на Украине вызывает серьезную обеспокоенность, регулярно фиксируются обстрелы российских корреспондентов на юго-востоке страны со стороны ВСУ.
Ведомство отметило также, что до сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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Вышинский призвал журналистов на Украине бороться за свои права
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.
Читайте полный текст интервью >>
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Арлем ДезирОБСЕАндрей СтенинАнтон ВолошинВооруженные силы УкраиныМИД РФПавел ШереметУкраинаВ мире
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