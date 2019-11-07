В Иране рассказали о работе по обогащению урана в Фордо

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

ТЕГЕРАН, 7 ноя – РИА Новости. Работа в Фордо увеличит мощности по обогащению урана, приблизив их к максимальному показателю, который был до Работа в Фордо увеличит мощности по обогащению урана, приблизив их к максимальному показателю, который был до Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) , сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

В ночь на четверг Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо, где расположены 1044 центрифуги, и намерен в субботу обогатить уран до 4,5%.

По словам Камальванди, на этой неделе Ирану удалось выйти на показатель 8,6 тысячи ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг).

"С Фордо прибавится еще 900 ЕРР, за счет чего мы достигнем 9,5 тысячи ЕРР, что примерно составляет ту мощность, которая была до СВПД с максимумом в 11 тысяч ЕРР", - цитирует представителя ОАЭИ агентство ISNA

Для того, чтобы Иран вышел на прежние показатели, ему необходимо увеличить число центрифуг, в использовании которых Тегеран в сентябре решил не ограничивать себя, отказавшись от ограничений ядерной сделки в этой сфере.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).