Представитель ОБСЕ надеется, что Киев снимет обвинения против Вышинского

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир надеется, что с журналиста Кирилла Вышинского, которого Киев обвиняет в госизмене и поддержке самопровозглашенных ЛНР и ДНР, будут сняты все обвинения.

"Я желаю этого и надеюсь, что так и будет", - заявил в интервью РИА Новости Дезир в ответ на вопрос, считает ли он возможным, что на следующем судебном заседании с Вышинского снимут обвинения.

Он подчеркнул, что освобождение Вышинского стало очень важным событием для свободы СМИ.

"Это имеет также важное значение для отношений России и Украины, особенно потому, что это происходило параллельно с освобождением Олега Сенцова, Романа Сущенко и украинских моряков. Так что да, я надеюсь, что все обвинения будут сняты", - добавил представитель ОБСЕ.

Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию. 21 октября указом Путина он был назначен членом Совета по правам человека.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот же день в Россию прилетел и Вышинский.