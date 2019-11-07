Представитель ОБСЕ надеется, что Киев снимет обвинения против Вышинского

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир надеется, что с журналиста Кирилла Вышинского, которого Киев обвиняет в госизмене и поддержке самопровозглашенных ЛНР и ДНР, будут сняты все обвинения.
"Я желаю этого и надеюсь, что так и будет", - заявил в интервью РИА Новости Дезир в ответ на вопрос, считает ли он возможным, что на следующем судебном заседании с Вышинского снимут обвинения.
Он подчеркнул, что освобождение Вышинского стало очень важным событием для свободы СМИ.
"Это имеет также важное значение для отношений России и Украины, особенно потому, что это происходило параллельно с освобождением Олега Сенцова, Романа Сущенко и украинских моряков. Так что да, я надеюсь, что все обвинения будут сняты", - добавил представитель ОБСЕ.
Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию. 21 октября указом Путина он был назначен членом Совета по правам человека.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот же день в Россию прилетел и Вышинский.
Москва не раз заявляла о надуманном характере обвинений в адрес Вышинского. Суд по инкриминируемым статьям еще впереди. Вышинский вину не признает. При этом он заявил, что готов являться по первому требованию украинского суда, если ему изменят меру пресечения на личное обязательство.