В МЧС заявили, что радиационный фон в районе Калининской АЭС в норме

БРЯНСК, 7 ноя – РИА Новости. Радиационный фон близ Калининской АЭС в Радиационный фон близ Калининской АЭС в Тверской области после отключения энергоблока №3 остается в норме, сообщает областное ГУ МЧС.

Ведомство отмечает, что энергоблок №3 Калининской АЭС был отключен в четверг в 05.41 мск от сети из-за срабатывания защиты блочного трансформатора во время проведения программы проверки оборудования и систем после завершения планового ремонта.

"Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений", - говорится в сообщении. Отмечается, что реакторная установка разгружена в соответствии с технологическим регламентом.

Блочный трансформатор расположен за пределами здания энергоблока, рядом с машинным залом. Он относится к электротехническому оборудованию энергоблока и предназначен для передачи выработанной электроэнергии в энергосеть. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Энергоблоки 1, 2 и 4 Калининской АЭС работают в штатном режиме. По состоянию на 10.00 их суммарная мощность составляет 3216 МВт, говорится в сообщении.