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РИА Новости
Ядерные технологии

В МЧС заявили, что радиационный фон в районе Калининской АЭС в норме

11:58 07.11.2019
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© РИА НовостиКалининская атомная электростанция в Тверской области
Калининская атомная электростанция в Тверской области
© РИА Новости
Калининская атомная электростанция в Тверской области. Архивное фото
БРЯНСК, 7 ноя – РИА Новости. Радиационный фон близ Калининской АЭС в Тверской области после отключения энергоблока №3 остается в норме, сообщает областное ГУ МЧС.
Ведомство отмечает, что энергоблок №3 Калининской АЭС был отключен в четверг в 05.41 мск от сети из-за срабатывания защиты блочного трансформатора во время проведения программы проверки оборудования и систем после завершения планового ремонта.
"Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений", - говорится в сообщении. Отмечается, что реакторная установка разгружена в соответствии с технологическим регламентом.
Блочный трансформатор расположен за пределами здания энергоблока, рядом с машинным залом. Он относится к электротехническому оборудованию энергоблока и предназначен для передачи выработанной электроэнергии в энергосеть. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.
Энергоблоки 1, 2 и 4 Калининской АЭС работают в штатном режиме. По состоянию на 10.00 их суммарная мощность составляет 3216 МВт, говорится в сообщении.
Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.
Калининская атомная электростанция
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Ядерные технологииВВЭР-1000РосэнергоатомКалининская АЭСМЧС РФТверская областьБрянскНовости - Ядерные технологииВ мире
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