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РИА Новости

Собянин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной парада на Красной площади

11:36 07.11.2019 (обновлено: 12:08 07.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади
Участники марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года на Красной площади
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 78-й годовщиной военного парада на Красной площади, он поблагодарил героев войны за мирное небо над головой.
"Дорогие ветераны! Защитники Москвы! Дорогие москвичи. Поздравляю вас с 78-й годовщиной легендарного парада - 7 ноября 1941 года. Этот славный день вошёл в историю России. Здесь на Красной площади в холодный и ветреный день в сердцах людей загорелась надежда. Отсюда - от стен Кремля начался долгий и трудный путь на Берлин", - сообщил Собянин.
Участник марша, приуроченного к 78-й годовщине парада 1941 года на Красной площади
Вчера, 02:53РИА Новости
Британских читателей восхитила репетиция парада 7 ноября на Красной площади
Мэр отметил, что во многих московских семьях по-прежнему хранятся солдатские письма, боевые награды и по-прежнему замирают сердца, глядя на пожелтевшие фотографии фронтовиков.
"Мы в неоплатном долгу перед теми, кто не вернулся с полей сражений. Они боролись за Родину, за будущее поколение! Низкий поклон вам за мирное небо, солдаты Великой Отечественной", - добавил мэр.
Также Собянин отметил, что герои войны подарили бесценный опыт, который учит верить в бравое дело и сражаться до победы как бы ни было тяжело.
"Сегодня, храня и преумножая традиции своих дедов и прадедов, по Красной площади пройдут наследники героев войны. Мы твёрдо знаем - будущее России находится в твёрдых и сильных руках. Слава участникам парада! Слава войнам-победителям! Слава городу-герою Москве! Ура!" - поздравил героев Собянин.
После торжественного слова мэр Москвы пообщался с ветеранами.
В торжественном марше в память о параде 7 ноября 1941 года в Москве приняло участие около 4 тысяч человек. Гостями парада стали 1,2 тысячи участников и ветеранов войны.
Кроме того в число участников марша вошли: почетный караул трех видов Вооруженных Сил РФ, военный оркестр, воспитанники суворовских училищ, кадеты, военнослужащие Минобороны РФ, а также 600 артистов и 250 волонтеров.
Легендарному параду на Красной площади – 78 лет
© РИА Новости / Аркадий Шайхет

Парад был призван поднять боевой дух Красной армии и населения. В это время шла массовая эвакуация предприятий и учреждений из Москвы.

Военный парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. После парада войска отправляются на фронт.
1 из 19

Парад был призван поднять боевой дух Красной армии и населения. В это время шла массовая эвакуация предприятий и учреждений из Москвы.

© РИА Новости / Аркадий Шайхет
© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанк

Парад на Красной площади по силе воздействия на ход событий приравнивается к настоящей военной операции.

Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года
2 из 19

Парад на Красной площади по силе воздействия на ход событий приравнивается к настоящей военной операции.

© РИА Новости / Александр Устинов
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© РИА Новости / Снимок с экрана / Перейти в фотобанк

Специальных частей для проведения парада не было, их сформировали буквально за несколько дней.

Советские войска проходят по Красной площади во время парада 7 ноября 1941 года
3 из 19

Специальных частей для проведения парада не было, их сформировали буквально за несколько дней.

© РИА Новости / Снимок с экрана
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Солдаты и офицеры, военная техника сразу после парада уходили на фронт. Враг был совсем близко от Москвы.

оенный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года
4 из 19

Солдаты и офицеры, военная техника сразу после парада уходили на фронт. Враг был совсем близко от Москвы.

© РИА Новости
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© РИА Новости / фонд РИА Новости / Перейти в фотобанк

В параде приняли участие и сибирские дивизии, которые сыграли важную роль в разгроме немецких войск в битве за Москву.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г.
5 из 19

В параде приняли участие и сибирские дивизии, которые сыграли важную роль в разгроме немецких войск в битве за Москву.

© РИА Новости / фонд РИА Новости
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© РИА Новости / Сергей Струнников / Перейти в фотобанк

Парад начался в 8 часов утра, для него было отведено всего 25 минут.

Танки направляются на фронт после военного парада на Красной площади
6 из 19

Парад начался в 8 часов утра, для него было отведено всего 25 минут.

© РИА Новости / Сергей Струнников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Иосиф Сталин стал инициатором проведения военного парада 7 ноября 1941 года, который готовился в условиях строгой секретности. Глава государства выступил с речью непосредственно на параде.

Иосиф Сталин выступает с речью на военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года
7 из 19

Иосиф Сталин стал инициатором проведения военного парада 7 ноября 1941 года, который готовился в условиях строгой секретности. Глава государства выступил с речью непосредственно на параде.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Участники парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Военный парад 7 ноября 1941 года
8 из 19

Участники парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Одновременно с московским парадом 7 ноября 1941 года проходили торжественные шествия в Воронеже и Куйбышеве (сейчас – Самара).

Танки отправляют на фронт после военного парада 7 ноября 1941 года
9 из 19

Одновременно с московским парадом 7 ноября 1941 года проходили торжественные шествия в Воронеже и Куйбышеве (сейчас – Самара).

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Александр Красавин / Перейти в фотобанк

"Парад 7 ноября 1941 года". Картина художника Владимира Богаткина. Полотно было представлено на выставке, посвяшенной 40-летию Победы над Германией.

Парад 7 ноября 1941 года. Работа художника Владимира Богаткина
10 из 19

"Парад 7 ноября 1941 года". Картина художника Владимира Богаткина. Полотно было представлено на выставке, посвяшенной 40-летию Победы над Германией.

© РИА Новости / Александр Красавин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Парад 7 ноября 1941 года навсегда вписан в историю Великой Отечественной войны. В этот день торжественные шествия проходили на Красной площади в советское время, проходят они и сейчас.

Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
11 из 19

Парад 7 ноября 1941 года навсегда вписан в историю Великой Отечественной войны. В этот день торжественные шествия проходили на Красной площади в советское время, проходят они и сейчас.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Марш на Красной площади в Москве, посвященный 77-летию военного парада 1941 года.

Марш, посвященный 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
12 из 19

Марш на Красной площади в Москве, посвященный 77-летию военного парада 1941 года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Сейчас марши на Красной площади не являются точной копией парада 7 ноября 1941 года. Главное – передать настроение переломного момента в кровопролитной войне.

Участники марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве. 7 ноября 2018
13 из 19

Сейчас марши на Красной площади не являются точной копией парада 7 ноября 1941 года. Главное – передать настроение переломного момента в кровопролитной войне.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

К параду тщательно готовятся, генеральная репетиция – обязательная составляющая в процессе подготовки.

Генеральная репетиция марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве
14 из 19

К параду тщательно готовятся, генеральная репетиция – обязательная составляющая в процессе подготовки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

К параду все готово – от формы до оружия.

Генеральная репетиция марша, посвященного 76-й годовщине парада 1941 года, на Красной площади в Москве. 5 ноября 2017
15 из 19

К параду все готово – от формы до оружия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Легендарный Т-34, без него невозможно представить ноябрьский парад на Красной площади.

Танк Т-34
16 из 19

Легендарный Т-34, без него невозможно представить ноябрьский парад на Красной площади.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Юные участницы торжественного марша, посвященного ноябрьскому параду 1941 года.

Участницы марша, посвященного 77-летию военного парада 1941 года, на Красной площади в Москве
17 из 19

Юные участницы торжественного марша, посвященного ноябрьскому параду 1941 года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Поляков

Участник парада на Красной площади 7 ноября 1941 года 78-летний сержант С. Романов.

Участник парада на Красной площади 7 ноября 1941 года 78-летний сержант С. Романов
18 из 19

Участник парада на Красной площади 7 ноября 1941 года 78-летний сержант С. Романов.

© РИА Новости / Александр Поляков
© AFP 2019 / Kirill Kudryavtsev

Торжественный марш, посвященный параду 7 ноября 1941 года, начинается.

Торжественный марш, посвященный параду 7 ноября 1941 года
19 из 19

Торжественный марш, посвященный параду 7 ноября 1941 года, начинается.

© AFP 2019 / Kirill Kudryavtsev
1 из 19

Парад был призван поднять боевой дух Красной армии и населения. В это время шла массовая эвакуация предприятий и учреждений из Москвы.

© РИА Новости / Аркадий Шайхет
2 из 19

Парад на Красной площади по силе воздействия на ход событий приравнивается к настоящей военной операции.

© РИА Новости / Александр Устинов
Перейти в фотобанк
3 из 19

Специальных частей для проведения парада не было, их сформировали буквально за несколько дней.

© РИА Новости / Снимок с экрана
Перейти в фотобанк
4 из 19

Солдаты и офицеры, военная техника сразу после парада уходили на фронт. Враг был совсем близко от Москвы.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 19

В параде приняли участие и сибирские дивизии, которые сыграли важную роль в разгроме немецких войск в битве за Москву.

© РИА Новости / фонд РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 19

Парад начался в 8 часов утра, для него было отведено всего 25 минут.

© РИА Новости / Сергей Струнников
Перейти в фотобанк
7 из 19

Иосиф Сталин стал инициатором проведения военного парада 7 ноября 1941 года, который готовился в условиях строгой секретности. Глава государства выступил с речью непосредственно на параде.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 19

Участники парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
9 из 19

Одновременно с московским парадом 7 ноября 1941 года проходили торжественные шествия в Воронеже и Куйбышеве (сейчас – Самара).

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
10 из 19

"Парад 7 ноября 1941 года". Картина художника Владимира Богаткина. Полотно было представлено на выставке, посвяшенной 40-летию Победы над Германией.

© РИА Новости / Александр Красавин
Перейти в фотобанк
11 из 19

Парад 7 ноября 1941 года навсегда вписан в историю Великой Отечественной войны. В этот день торжественные шествия проходили на Красной площади в советское время, проходят они и сейчас.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 19

Марш на Красной площади в Москве, посвященный 77-летию военного парада 1941 года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
13 из 19

Сейчас марши на Красной площади не являются точной копией парада 7 ноября 1941 года. Главное – передать настроение переломного момента в кровопролитной войне.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
14 из 19

К параду тщательно готовятся, генеральная репетиция – обязательная составляющая в процессе подготовки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
15 из 19

К параду все готово – от формы до оружия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
16 из 19

Легендарный Т-34, без него невозможно представить ноябрьский парад на Красной площади.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
17 из 19

Юные участницы торжественного марша, посвященного ноябрьскому параду 1941 года.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
18 из 19

Участник парада на Красной площади 7 ноября 1941 года 78-летний сержант С. Романов.

© РИА Новости / Александр Поляков
19 из 19

Торжественный марш, посвященный параду 7 ноября 1941 года, начинается.

© AFP 2019 / Kirill Kudryavtsev
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Обсудить 0
Годовщина военного парада 1941 года в МосквеВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФСергей СобянинМоскваРоссияОбщество
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