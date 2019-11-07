Собянин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной парада на Красной площади

Парад был призван поднять боевой дух Красной армии и населения. В это время шла массовая эвакуация предприятий и учреждений из Москвы.
Парад был призван поднять боевой дух Красной армии и населения. В это время шла массовая эвакуация предприятий и учреждений из Москвы.
Парад на Красной площади по силе воздействия на ход событий приравнивается к настоящей военной операции.
Парад на Красной площади по силе воздействия на ход событий приравнивается к настоящей военной операции.
Специальных частей для проведения парада не было, их сформировали буквально за несколько дней.
Специальных частей для проведения парада не было, их сформировали буквально за несколько дней.
Солдаты и офицеры, военная техника сразу после парада уходили на фронт. Враг был совсем близко от Москвы.
Солдаты и офицеры, военная техника сразу после парада уходили на фронт. Враг был совсем близко от Москвы.
В параде приняли участие и сибирские дивизии, которые сыграли важную роль в разгроме немецких войск в битве за Москву.
В параде приняли участие и сибирские дивизии, которые сыграли важную роль в разгроме немецких войск в битве за Москву.
Парад начался в 8 часов утра, для него было отведено всего 25 минут.
Парад начался в 8 часов утра, для него было отведено всего 25 минут.
Иосиф Сталин стал инициатором проведения военного парада 7 ноября 1941 года, который готовился в условиях строгой секретности. Глава государства выступил с речью непосредственно на параде.
Иосиф Сталин стал инициатором проведения военного парада 7 ноября 1941 года, который готовился в условиях строгой секретности. Глава государства выступил с речью непосредственно на параде.
Участники парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.
Участники парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.
Одновременно с московским парадом 7 ноября 1941 года проходили торжественные шествия в Воронеже и Куйбышеве (сейчас – Самара).
Одновременно с московским парадом 7 ноября 1941 года проходили торжественные шествия в Воронеже и Куйбышеве (сейчас – Самара).
"Парад 7 ноября 1941 года". Картина художника Владимира Богаткина. Полотно было представлено на выставке, посвяшенной 40-летию Победы над Германией.
"Парад 7 ноября 1941 года". Картина художника Владимира Богаткина. Полотно было представлено на выставке, посвяшенной 40-летию Победы над Германией.
Парад 7 ноября 1941 года навсегда вписан в историю Великой Отечественной войны. В этот день торжественные шествия проходили на Красной площади в советское время, проходят они и сейчас.
Парад 7 ноября 1941 года навсегда вписан в историю Великой Отечественной войны. В этот день торжественные шествия проходили на Красной площади в советское время, проходят они и сейчас.
Марш на Красной площади в Москве, посвященный 77-летию военного парада 1941 года.
Марш на Красной площади в Москве, посвященный 77-летию военного парада 1941 года.
Сейчас марши на Красной площади не являются точной копией парада 7 ноября 1941 года. Главное – передать настроение переломного момента в кровопролитной войне.
Сейчас марши на Красной площади не являются точной копией парада 7 ноября 1941 года. Главное – передать настроение переломного момента в кровопролитной войне.
К параду тщательно готовятся, генеральная репетиция – обязательная составляющая в процессе подготовки.
К параду тщательно готовятся, генеральная репетиция – обязательная составляющая в процессе подготовки.
К параду все готово – от формы до оружия.
Легендарный Т-34, без него невозможно представить ноябрьский парад на Красной площади.
Легендарный Т-34, без него невозможно представить ноябрьский парад на Красной площади.
Юные участницы торжественного марша, посвященного ноябрьскому параду 1941 года.
Юные участницы торжественного марша, посвященного ноябрьскому параду 1941 года.
Участник парада на Красной площади 7 ноября 1941 года 78-летний сержант С. Романов.
Участник парада на Красной площади 7 ноября 1941 года 78-летний сержант С. Романов.
Торжественный марш, посвященный параду 7 ноября 1941 года, начинается.
Торжественный марш, посвященный параду 7 ноября 1941 года, начинается.
Парад был призван поднять боевой дух Красной армии и населения. В это время шла массовая эвакуация предприятий и учреждений из Москвы.
Парад на Красной площади по силе воздействия на ход событий приравнивается к настоящей военной операции.
Специальных частей для проведения парада не было, их сформировали буквально за несколько дней.
Солдаты и офицеры, военная техника сразу после парада уходили на фронт. Враг был совсем близко от Москвы.
В параде приняли участие и сибирские дивизии, которые сыграли важную роль в разгроме немецких войск в битве за Москву.
Парад начался в 8 часов утра, для него было отведено всего 25 минут.
Иосиф Сталин стал инициатором проведения военного парада 7 ноября 1941 года, который готовился в условиях строгой секретности. Глава государства выступил с речью непосредственно на параде.
Участники парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.
Одновременно с московским парадом 7 ноября 1941 года проходили торжественные шествия в Воронеже и Куйбышеве (сейчас – Самара).
"Парад 7 ноября 1941 года". Картина художника Владимира Богаткина. Полотно было представлено на выставке, посвяшенной 40-летию Победы над Германией.
Парад 7 ноября 1941 года навсегда вписан в историю Великой Отечественной войны. В этот день торжественные шествия проходили на Красной площади в советское время, проходят они и сейчас.
Марш на Красной площади в Москве, посвященный 77-летию военного парада 1941 года.
Сейчас марши на Красной площади не являются точной копией парада 7 ноября 1941 года. Главное – передать настроение переломного момента в кровопролитной войне.
К параду тщательно готовятся, генеральная репетиция – обязательная составляющая в процессе подготовки.
К параду все готово – от формы до оружия.
Легендарный Т-34, без него невозможно представить ноябрьский парад на Красной площади.
Юные участницы торжественного марша, посвященного ноябрьскому параду 1941 года.
Участник парада на Красной площади 7 ноября 1941 года 78-летний сержант С. Романов.
Торжественный марш, посвященный параду 7 ноября 1941 года, начинается.