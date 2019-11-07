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РИА Новости

Оставшихся в "китовой тюрьме" белух будут выпускать тремя группами

11:34 07.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСпециалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину
Специалисты перегружают косатку из китовой тюрьмы на машину
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Специалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Ученые из-за непогоды решили выпускать оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье белух тремя группами, первую повезут в четверг, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Последнюю партию белух, оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье, повезут на двух судах к месту выпуска в Японском море. Погрузка началась во вторник утром, всего за два дня на судно поместили 19 белух. В четверг погрузку не вели.
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"В связи с ухудшением погоды и вынужденным перерывом в погрузке животных, в план транспортировки белух внесены изменения... Выпуск всех оставшихся белух будет проведен в три этапа. На первом этапе НИС "Профессор Кагановский" с 19 животными на борту, не дожидаясь полной загрузки, сегодня направится к запланированному месту выпуска – в бухту Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника. Дорога займет около 8 часов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в пятницу там пройдет их выпуск в дикую природу.
"Одновременно в бухте Средняя начнется погрузка 14 животных на НИС "Зодиак", который затем отправится в бухту Успения. После возвращения "Профессора Кагановского" в бухту ориентировочно в субботу, 9 ноября, оставшаяся партия белух будет загружена и транспортирована к месту выпуска", - отметил Смородов.
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Он добавил, что план изменили, чтобы быстрее выпустить уже загруженных на судно животных и оптимизировать сроки операции.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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Следственный комитет РФМинистерство природных ресурсов и экологии РФGreenpeaceВладимир ПутинРоссияПриморский крайОбщество
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