Оставшихся в "китовой тюрьме" белух будут выпускать тремя группами

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Ученые из-за непогоды решили выпускать оставшихся в "китовой тюрьме" в Ученые из-за непогоды решили выпускать оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье белух тремя группами, первую повезут в четверг, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.

Последнюю партию белух, оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье, повезут на двух судах к месту выпуска в Японском море . Погрузка началась во вторник утром, всего за два дня на судно поместили 19 белух. В четверг погрузку не вели.

"В связи с ухудшением погоды и вынужденным перерывом в погрузке животных, в план транспортировки белух внесены изменения... Выпуск всех оставшихся белух будет проведен в три этапа. На первом этапе НИС "Профессор Кагановский" с 19 животными на борту, не дожидаясь полной загрузки, сегодня направится к запланированному месту выпуска – в бухту Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника. Дорога займет около 8 часов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в пятницу там пройдет их выпуск в дикую природу.

"Одновременно в бухте Средняя начнется погрузка 14 животных на НИС "Зодиак", который затем отправится в бухту Успения. После возвращения "Профессора Кагановского" в бухту ориентировочно в субботу, 9 ноября, оставшаяся партия белух будет загружена и транспортирована к месту выпуска", - отметил Смородов.

Он добавил, что план изменили, чтобы быстрее выпустить уже загруженных на судно животных и оптимизировать сроки операции.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.