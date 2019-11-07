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РИА Новости

Во Франции мигрантов эвакуируют из двух нелегальных лагерей

11:32 07.11.2019
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкВ лагере беженцев в Кале во Франции
В лагере беженцев в Кале во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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В лагере беженцев в Кале во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Французская полиция утром в четверг проводит операцию по эвакуации мигрантов из двух лагерей – на северо-востоке Парижа и в пригороде столицы Сен-Дени, сообщает радиостанция France Bleu Paris.
Операция по эвакуации началась примерно в 6.00 по местному времени (8.00 мск). На место прибыли около 600 полицейских. Мигрантов разместили в автобусах и перевезли их в центры по приему беженцев и в 15 гимназий в столичном регионе. Приют в первую очередь предназначен для семей с женщинами и детьми, которых не менее 250.
По данным полиции, что следует из документа, размещенного в Twitter, в лагере в Сен-Дени находилось от 400 до 500 человек, и 888 – на северо-востоке Парижа.
Правоохранители заявили, что в месте проживания мигрантов "ухудшилась санитарная обстановка" и стала хуже криминальная ситуация.
Телеканал BFMTV уточняет, что в числе мигрантов - выходцы из Сомали, Афганистана, Эритреи и Чада, которые проживали в лагерях в течение нескольких месяцев.
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МигрантыФранцияАфганистанСомалиЧадЭритреяПарижВ мире
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