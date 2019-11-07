Во Франции мигрантов эвакуируют из двух нелегальных лагерей

Операция по эвакуации началась примерно в 6.00 по местному времени (8.00 мск). На место прибыли около 600 полицейских. Мигрантов разместили в автобусах и перевезли их в центры по приему беженцев и в 15 гимназий в столичном регионе. Приют в первую очередь предназначен для семей с женщинами и детьми, которых не менее 250.