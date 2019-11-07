Во Франции мигрантов эвакуируют из двух нелегальных лагерей

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Французская полиция утром в четверг проводит операцию по эвакуации мигрантов из двух лагерей – на северо-востоке Парижа и в пригороде столицы Сен-Дени, сообщает радиостанция France Bleu Paris.
Операция по эвакуации началась примерно в 6.00 по местному времени (8.00 мск). На место прибыли около 600 полицейских. Мигрантов разместили в автобусах и перевезли их в центры по приему беженцев и в 15 гимназий в столичном регионе. Приют в первую очередь предназначен для семей с женщинами и детьми, которых не менее 250.
La mise à l"abri concerne d'abord les familles avec femmes et enfants. Elles sont au moins 250. Quinze gymnases sont réquisitionnés dans toute la région pour accueillir les migrants évacués de la Porte de la Chapelle et de l'avenue Wilson à Saint-Denis pic.twitter.com/nkSZm0lx30— France Bleu Paris (@francebleuparis) November 7, 2019
По данным полиции, что следует из документа, размещенного в Twitter, в лагере в Сен-Дени находилось от 400 до 500 человек, и 888 – на северо-востоке Парижа.
Правоохранители заявили, что в месте проживания мигрантов "ухудшилась санитарная обстановка" и стала хуже криминальная ситуация.
Телеканал BFMTV уточняет, что в числе мигрантов - выходцы из Сомали, Афганистана, Эритреи и Чада, которые проживали в лагерях в течение нескольких месяцев.
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