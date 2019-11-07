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РИА Новости

Новая Зеландия приняла закон о прекращении выбросов углерода к 2050 году

11:31 07.11.2019
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© Fotolia / Matthias FrielРека Уонгануи в Новой Зеландии
Река Уонгануи в Новой Зеландии
© Fotolia / Matthias Friel
Река Уонгануи в Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Парламент Новой Зеландии в финальном чтении одобрил законопроект о сокращении выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году.
"Сегодня днем законопроект о мерах реагирования на изменение климата (Нулевые выбросы углерода) был принят в третьем и последнем чтении, что позволит Новой Зеландии достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году", - говорится в сообщении на странице Facebook новозеландского парламента.
Согласно тексту законопроекта, его цель состоит в том, чтобы запустить работу механизма, "с помощью которого Новая Зеландия может разрабатывать и осуществлять четкую и стабильную политику в области изменения климата, которая внесет вклад в глобальные усилия по ограничению повышения средней температуры до 1,5 градусов в рамках Парижского соглашения".
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден, выступая в парламенте, подчеркнула, что гордится этим решением, которое "оставит наследие".
"Я надеюсь, это означает, что следующее поколение увидит, что мы в Новой Зеландии были на правильной стороне истории", - сказала Арден.
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Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года в Париже и вступило в силу 4 ноября 2016 года. Оно направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. Он впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.
Соглашение пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.
В настоящее время участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 185 его ратифицировали. США в августе 2017 года уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения.
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