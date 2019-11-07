У России пока нет ответа, посетит ли Трамп празднование дня Победы

ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Россия пока не получила ответ, посетит ли президент США Дональд Трамп российскую столицу на празднование 75-летия Дня Победы, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
"Нет, ответ пока не получен", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, отреагировали ли США на предложение американскому президенту посетить Москву в День Победы.
Вместе с тем Ушаков отметил, что в ходе беседы президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке последний "достаточно позитивно реагировал на приглашение".
"Но конкретного ответа мы еще не получали", - подчеркнул помощник российского президента.