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РИА Новости

У России пока нет ответа, посетит ли Трамп празднование дня Победы

11:24 07.11.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ОМСК, 7 ноя - РИА Новости. Россия пока не получила ответ, посетит ли президент США Дональд Трамп российскую столицу на празднование 75-летия Дня Победы, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.
"Нет, ответ пока не получен", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, отреагировали ли США на предложение американскому президенту посетить Москву в День Победы.
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Вместе с тем Ушаков отметил, что в ходе беседы президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке последний "достаточно позитивно реагировал на приглашение".
"Но конкретного ответа мы еще не получали", - подчеркнул помощник российского президента.
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День ПобедыДональд ТрампЮрий УшаковВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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