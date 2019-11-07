Роскомнадзор требует от liveinternet удалить оскорбляющий флаг РФ пост

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор направил порталу LiveInternet требование об удалении изображения с оскорбительным описанием флага России, сообщается на сайте ведомства.

"В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к иллюстрации на странице сайта liveinternet.ru. По указанной в требовании ссылке размещено изображение с оскорбительным описанием флага России. Администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. Портал должен удалить изображение, выражающее явное неуважение к обществу и официальным государственным символам России", – говорится на сайте Роскомнадзора.

Согласно законодательству, доступ ограничивается к интернет-ресурсам с информацией, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, содержит явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, ее конституции или органам, осуществляющим государственную власть.

"C начала действия соответствующего закона в федеральную службу поступило 61 требование Генеральной прокуратуры в отношении 165 интернет-страниц. Большая часть из них (77%) касалась материалов с оскорблением флага и герба Российской Федерации", – добавляется в сообщении.

Так, 121 требование о защите госсимволов направлялось в связи с оскорблением флага и герба, 22 – из-за оскорбления органов власти, государственных институтов и населения России, 11 – оскорбления гимна, 11 – Конституции РФ. В настоящий момент доступ на территории России ограничен к восьми интернет-адресам, запрещенная информация удалена с 134. Удаление с остальных сайтов отрабатывается с интернет-площадками в рабочем порядке.