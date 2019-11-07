Эрдоган намерен обсудить с Трампом присутствие курдских сил на севере Сирии

АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе визита в США 13 ноября с американским коллегой Дональдом Трампом присутствие Сил самообороны сирийских курдов (YPG) в зоне безопасности на севере Сирии, несмотря на обязательства США об их выводе оттуда.
"Мой визит в США пройдет в особый период проведения нашей операции "Источник мира". США отправили туда 32 тысячи грузовиков (c вооружением для YPG). Проводя эти переговоры, мы будем иметь в виду, что YPG, которые должны были уйти в течение 120 часов, как нам пообещали США, не ушли", - сказал Эрдоган журналистам.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник, 22 октября. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.