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РИА Новости

В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве

11:13 07.11.2019 (обновлено: 11:22 07.11.2019)
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© Фото : NSW Police Force Владимира Кондаков подозреваемый в убийстве застройщика Альберта Метледжа в Сиднее
Владимира Кондаков подозреваемый в убийстве застройщика Альберта Метледжа в Сиднее
© Фото : NSW Police Force
Владимира Кондаков подозреваемый в убийстве застройщика Альберта Метледжа в Сиднее . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит масштабную операцию по розыску россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве в Сиднее застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на правоохранительные органы.
Рабочий обнаружил 76-летнего Метледжа мертвым на строительной площадке в среду. Рядом с ним с ножевыми ранениями находился его сын. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу. Полиция подозревает, что за нападением на предпринимателя и его сына стоит Кондаков, который "некоторое время" работал на Метледжа и был с ним знаком.
"Характер инцидента был таков, чтобы мы бы никому не рекомендовали вступать с ним (Кондаковым) в контакт, лучше связаться с нами напрямую. Это было жестокое, неспровоцированное нападение", - заявил на пресс-конференции в четверг представитель полиции Майкл Меррет (Michael Merrett).
В розыске россиянина задействованы вертолеты, кинологи и полицейские отряды особого назначения. Полиция призвала россиянина сдаться правоохранительным органам.
Сотрудник испанской полиции
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