Швыдкой получил в Японии орден Восходящего солнца

ТОКИО, 7 ноя - РИА Новости. Орден Восходящего солнца - одна из самых высоких наград в Японии - получил в четверг в императорском дворце в Токио спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, о чем он сообщил РИА Новости.
Церемонию награждения - общую как для японских, так и иностранных лауреатов - проводил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а после ее окончания награжденных принял император Нарухито, рассказал спецпредставитель президента. Иностранцев на церемонии во дворце было около десяти.
"Я уверен, что хорошие отношения России и Японии это очень важный стабилизирующий фактор не только в региональной политике, но и мировой политике", - сказал Швыдкой.
По его словам, одна из важных миссий российской культуры в Японии это создание благожелательного климата в отношениях между двумя странами. "Этому я служил много лет и этому я буду служить столько, сколько мне хватит сил", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, также орденами Восходящего солнца разных степеней награждены космонавт Сергей Крикалев, в настоящее время занимающий пост исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам, глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, бывший ректор Сахалинского государственного университета Борис Мисиков, председатель общественно-культурной организации "Общество дружбы с Японией" Александр Луговец, руководитель группы икэбана "Подсолнух" из Санкт-Петербурга Ольга Мальцева.