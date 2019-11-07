Швыдкой получил в Японии орден Восходящего солнца

"Я уверен, что хорошие отношения России и Японии это очень важный стабилизирующий фактор не только в региональной политике, но и мировой политике", - сказал Швыдкой.

По его словам, одна из важных миссий российской культуры в Японии это создание благожелательного климата в отношениях между двумя странами. "Этому я служил много лет и этому я буду служить столько, сколько мне хватит сил", - подчеркнул он.