Подкаст «ЯсноПонятно»: ошибки, из-за которых мы учим язык годами

Сначала иностранный язык нам преподавали в школе, потом в университете. Но, как оказалось, пользы в этом было мало. Сериалы с субтитрами тоже не помогают, репетиторы и курсы – дорого, и нет на них времени. А чтобы выучить язык самостоятельно, не хватает силы воли.