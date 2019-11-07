В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города

МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в здании администрации дагестанского Каспийска, сообщила РИА Новости представитель мэрии города.
"В здании администрации Каспийска проходят оперативные мероприятия. Здание не оцеплено, мы работаем в обычном режиме, проверочные мероприятия проходят на втором этаже", - рассказала она.
По ее словам, мероприятия проводятся сотрудниками МВД по республике Дагестан.
Комментарием МВД РИА Новости пока не располагает.
7 февраля 2018, 15:06РИА НовостиИсточник сообщил об обысках в трех министерствах ДагестанаСиловики работают в министерствах образования, финансов и здравоохранения, сообщил источник. За последние дни в регионе задержали верхушку правительства и ряд других высокопоставленных чиновников, их обвиняют в коррупции.