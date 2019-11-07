В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города

Источник сообщил об обысках в трех министерствах Дагестана Силовики работают в министерствах образования, финансов и здравоохранения, сообщил источник. За последние дни в регионе задержали верхушку правительства и ряд других высокопоставленных чиновников, их обвиняют в коррупции.