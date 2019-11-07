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РИА Новости

В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города

10:55 07.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в здании администрации дагестанского Каспийска, сообщила РИА Новости представитель мэрии города.
"В здании администрации Каспийска проходят оперативные мероприятия. Здание не оцеплено, мы работаем в обычном режиме, проверочные мероприятия проходят на втором этаже", - рассказала она.
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По ее словам, мероприятия проводятся сотрудниками МВД по республике Дагестан.
Комментарием МВД РИА Новости пока не располагает.
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ДагестанКаспийскПроисшествия
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