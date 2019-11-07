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РИА Новости

Украинское посольство в США призвало NYT исправить карту страны без Крыма

10:48 07.11.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПосольство Украины в Вашингтоне
Посольство Украины в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Посольство Украины в Вашингтоне. Архивное фото
КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Американское издание The New York Times опубликовало карту Украины без Крыма, украинское посольство в Вашингтоне призвало исправить ошибку и "не играть на руку российской пропаганде", сообщила в четверг пресс-служба диппредставительства.
По данным посольства, американское издание использовало карту Украины без Крыма в одной из своих последних статей.
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"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде… Рассчитываем на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
В посольстве отметили, что ошибка должна быть исправлена.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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