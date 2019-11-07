Мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Евгений Маслов, почти 4 года занимавший пост главы администрации Евгений Маслов, почти 4 года занимавший пост главы администрации Йошкар-Олы , вновь избран мэром столицы Марий Эл на внеочередной сессии городского собрания депутатов, сообщается в группе администрации Йошкар-Олы в социальной сети "Вконтакте"

Назначение главы администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" (мэра города) обсуждалось на внеочередной сессии собрания депутатов города Йошкар-Олы вечером в среду.

"Согласно итогам заседания конкурсной комиссии, в список кандидатов на вакантную должность мэра города были включены кандидатуры Маслова Евгения Васильевича и Дождикова Андрея Сергеевича. Депутаты заслушали выступления обоих кандидатов и задали им интересующие вопросы. По итогам открытого голосования на сессии главой администрации города Йошкар-Ола (мэром города) избран Евгений Маслов", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте администрации Йошкар-Олы, Маслов родился 22 сентября 1979 года. Окончил юридический факультет Марийского государственного университета. Работал в регистрационной палате при министерстве юстиции республики, в органах прокуратуры, был судьей Арбитражного суда Марий Эл, возглавлял Департамент управления природными ресурсами Тверской области, а также Управление Росреестра по Республике Марий Эл.