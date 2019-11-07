Мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Евгений Маслов, почти 4 года занимавший пост главы администрации Йошкар-Олы, вновь избран мэром столицы Марий Эл на внеочередной сессии городского собрания депутатов, сообщается в группе администрации Йошкар-Олы в социальной сети "Вконтакте".
Назначение главы администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" (мэра города) обсуждалось на внеочередной сессии собрания депутатов города Йошкар-Олы вечером в среду.
"Согласно итогам заседания конкурсной комиссии, в список кандидатов на вакантную должность мэра города были включены кандидатуры Маслова Евгения Васильевича и Дождикова Андрея Сергеевича. Депутаты заслушали выступления обоих кандидатов и задали им интересующие вопросы. По итогам открытого голосования на сессии главой администрации города Йошкар-Ола (мэром города) избран Евгений Маслов", - говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте администрации Йошкар-Олы, Маслов родился 22 сентября 1979 года. Окончил юридический факультет Марийского государственного университета. Работал в регистрационной палате при министерстве юстиции республики, в органах прокуратуры, был судьей Арбитражного суда Марий Эл, возглавлял Департамент управления природными ресурсами Тверской области, а также Управление Росреестра по Республике Марий Эл.
В июле 2015 года Маслов был назначен временно исполняющим обязанности мэра марийского города Волжска. 28 декабря 2015 года на ХХI (внеочередной) сессии собрания депутатов Йошкар-Олы Маслов был назначен на пост главы администрации города - мэра Йошкар-Олы.
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