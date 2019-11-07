Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T10:19Z
https://ria.ru/20191107/1560661442.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153048/64/1530486468_0:107:2048:1259_1036x0_80_0_0_0d4cc05a3e3651a06658b877563a32be.jpg
РИА Новости

Мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов

10:17 07.11.2019 (обновлено: 10:19 07.11.2019)
113
© Depositphotos / ChikitosНабережная Брюгге в Йошкар-Оле
Набережная Брюгге в Йошкар-Оле
© Depositphotos / Chikitos
Набережная Брюгге в Йошкар-Оле. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Евгений Маслов, почти 4 года занимавший пост главы администрации Йошкар-Олы, вновь избран мэром столицы Марий Эл на внеочередной сессии городского собрания депутатов, сообщается в группе администрации Йошкар-Олы в социальной сети "Вконтакте".
Назначение главы администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" (мэра города) обсуждалось на внеочередной сессии собрания депутатов города Йошкар-Олы вечером в среду.
"Согласно итогам заседания конкурсной комиссии, в список кандидатов на вакантную должность мэра города были включены кандидатуры Маслова Евгения Васильевича и Дождикова Андрея Сергеевича. Депутаты заслушали выступления обоих кандидатов и задали им интересующие вопросы. По итогам открытого голосования на сессии главой администрации города Йошкар-Ола (мэром города) избран Евгений Маслов", - говорится в сообщении.
Как сообщается на сайте администрации Йошкар-Олы, Маслов родился 22 сентября 1979 года. Окончил юридический факультет Марийского государственного университета. Работал в регистрационной палате при министерстве юстиции республики, в органах прокуратуры, был судьей Арбитражного суда Марий Эл, возглавлял Департамент управления природными ресурсами Тверской области, а также Управление Росреестра по Республике Марий Эл.
В июле 2015 года Маслов был назначен временно исполняющим обязанности мэра марийского города Волжска. 28 декабря 2015 года на ХХI (внеочередной) сессии собрания депутатов Йошкар-Олы Маслов был назначен на пост главы администрации города - мэра Йошкар-Олы.
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
30 августа 2018, 13:00РИА Новости
В Йошкар-Оле заместителя мэра обвинили в попытке получения взятки
000001
Обсудить 0
Марий ЭлЙошкар-ОлаПолитика
Рекомендуем
Бойцы сил Правительства национального согласия Ливии во время столкновений с армией Халифы Хафтара
В МИД назвали сообщения о российских наемниках в Ливии домыслами
Украинские военные
Силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Российские банки присоединились к службе контроля платежей от SWIFT
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Сотрудники правоохранительных органов Великобритании
В Великобритании задержали мужчину после обнаружения 15 человек в грузовике
Инспектор ГИБДД
В Петербурге водитель сбил полицейского, пытаясь скрыться от погони
Подтопленная улица в Новгородской области
Почти 300 человек остаются в зоне подтопления в Новгородской области
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков: говорить о встрече министерской пятерки по СВПД преждевременно
Крыса
В Великом Новгороде используют крысу для поиска рака у пациентов
Тушение пожара на нефтебазе Грушовая в Новороссийске Краснодарского края
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
Здание центрального офиса Сбербанка в Москве
Сбербанк в 2020 году предложит клиентам страховые продукты с применением ИИ
Спортзал в школе
В алтайской школе закрыли спортзал из-за превышения уровня радона
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова поручила утвердить план по развитию донорства костного мозга
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в Югре назвал вероятную причину отравления угарным газом десяти человек
Президент США Дональд Трамп
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украинское посольство в США призвало NYT исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
10:26Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
10:24СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле
10:17Мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
10:15"Адмирал Макаров" провел учения с палубной авиацией в Средиземном море
10:13Счетная палата предупредила о сокращении населения России
Лента новостейМолния