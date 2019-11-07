Организатор побегов из ГДР рассказал, как переправлял людей на Запад

БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Граждане Граждане Германской Демократической Республики пытались бежать на Запад сразу после закрытия границ и возведения Берлинской стены в 1961 году, для этого организаторы побегов, так называемые "перевозчики", были вынуждены придумывать все новые способы вывоза беглецов, стремясь не попасть в поле зрения ни американской спецслужбы ЦРУ , ни восточногерманской Штази , рассказал в интервью РИА Новости врач и один из самых успешных "перевозчиков" 1960-х годов Буркхарт Фейгель.

Берлинская стена (Berliner Mauer) - укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяженность составляла 155 километров. В Германии объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, в частности 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены.

Списки беглецов

Студент-медик Фейгель прибыл в столицу Германии 30 октября 1961 года и застал разделенный город. По его словам, строительство Берлинской стены стало большой неожиданностью прежде всего для жителей города - когда 13 августа 1961 года граница была закрыта, "тут же образовалось 50 тысяч разделенных семей, потому что родственники жили и работали в разных частях Берлина". Также "разделенными" оказались и почти три тысячи школьников и студентов, которые учились в Западном Берлине, проживая в восточной части столицы. В итоге друг Фейгеля предложил ему помогать "перевозить людей".

"В Свободном университете Берлина (Freie Universität Berlin) было около 450 студентов из Восточного Берлина. У нас были их имена, фотографии их паспортов, адреса. И каждый человек, которого мы привозили в Западный Берлин, говорил нам: моего брата тоже нужно вывезти, мои родители тоже хотят уехать. Наш список становился все длиннее", - рассказывает Фейгель.

Паспорта и тоннели

"Нужно понимать следующее: в Берлине было 75 тоннелей (прокопанных добровольцами между западной и восточной частями города для побега – ред.), только 19 были работающими, около 400 человек сбежали по ним на Запад. Только по канализации – 800 человек. При помощи паспортов – 10 тысяч", - рассказывает Фейгель.

Он пояснил, что побег из ГДР по чужому паспорту был возможен до января 1962 года, потому что сразу после возведения Берлинской стены "иностранцев на границе проверяли не так строго, как западных немцев". В итоге иностранные студенты в Западном Берлине стали собирать паспорта и передавать их "перевозчикам" (нем. Fluchthelfer – лицо, оказывающее помощь при побеге). Эти документы переправляли в Восточный Берлин, и затем граждане ГДР могли выехать по ним на Запад. От этого способа пришлось отказаться после ареста в ГДР четырех человек.

По словам Фейгеля, он также пытался копать тоннель для побега с группой известного западноберлинского "перевозчика" Гарри Зайделя, но эта работа оказалась ему не по силам – хотя Фейгель был тренированным спортсменом, у него были больные легкие, а "в тоннеле очень мало кислорода и много углекислого газа, это же "слепая кишка", там нет воздухообмена". В результате он был вынужден покинуть группу.

Встречи с ЦРУ

По словам Фейгеля, люди, которых "перевозчики" отправляли в Западный Берлин, попадали в специально организованный пункт для беженцев в районе Мариенфельде. Организаторам побегов удалось договориться с контрразведкой ФРГ (Bundesverfassungsschutz) и ЦРУ, которые курировали работу пункта, о том, чтобы "их" беглецов не допрашивали - было опасение, что маршруты вывоза могут быть раскрыты через сотрудников, работавших на восточногерманскую спецслужбу Штази.

"Американцы предпочли бы запретить любую помощь в эвакуации, они вовсе не были рады, что некоторые западные немцы совершают политически опасные вещи", - считает Фейгель, который, по его словам, несколько раз встречался с главой ЦРУ в ФРГ по приглашению спецслужбы.

"Он никогда не называл мне своего имени, и я не мог ему позвонить. Но мы встречались несколько раз и говорили о музыке, об истории Европы. Тема вывоза людей никогда не поднималась в разговорах. Однажды я попытался заговорить с ним об этом, когда один "перевозчик" был арестован в Восточном Берлине, и он сказал, что это не его задача", - говорит Фейгель.

"Французский тур"

В середине 1960-х годов Фейгель и его товарищи придумали еще один способ вывоза людей из ГДР. Эти были так называемые "французские туры" - им удалось привлечь к сотрудничеству французского военнослужащего, который имел право совершать поездки через территорию ГДР из Западного Берлина в ФРГ.

"Беженцы собирались на какой-нибудь парковке, оттуда их забирала западногерманская машина. Затем ночью, в темноте люди пересаживались очень быстро во французский автомобиль. Это было сделано для того, чтобы француз ни в коем случае не попал под подозрение... Позднее мы переделали для этих целей грузовик, туда помещалось 14 человек. Но автомобиль никогда не был полон, это было почти невозможно по организаторским причинам. Тем не менее в Штази искали нас четыре года и не нашли ничего", - рассказал Фейгель.

"Террористы" и тоталитаризм

"В ГДР велась пропаганда, что мы хотим ворваться в страну, взрывать мосты и расстреливать людей. Мы были государственными террористами на востоке. Но сами мы считали свою работу юридически корректной, потому что когда у человека отбирают фундаментальное право, например право на свободное передвижение, то можно применить нелегальные методы, чтобы восстановить это право. Министр юстиции ГДР Хильде Беньямин сказала, что приговорит меня к смерти. Я узнал об этом в январе 1963 года", - рассказал Фейгель.

По его словам, после этого он пережил две попытки похищения - в Берлине и в Вене. Это стало для Фейгеля поводом, чтобы покончить с вывозом людей из ГДР. Угроза безопасности его семье была слишком пугающей. В 2012 году за свою деятельность в качестве "перевозчика" Фейгель был награжден Кавалерским крестом (одна из степеней ордена "За заслуги перед ФРГ").

"С 2017 года федеральный фонд исследования диктатуры СЕПГ (Социалистической единой партии Германии – ведущая партия в ГДР) присуждает премию имени Карла Вильгельма Фрика, это стало возможно благодаря моему пожертвованию. Эту премию получают люди, которые исследуют тоталитарные системы, описывают, что тоталитаризм делает с человеком. Воссоединение Германии, падение Берлинской стены – эти праздники напоминают мне сегодня Рождество: все радуются, но почти никто не знает, что случилось в Рождество. Это вызывает у меня глубокую озабоченность", - добавил он.