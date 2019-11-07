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РИА Новости

Российские банки присоединились к службе контроля платежей от SWIFT

10:00 07.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМенеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк" во время работы с клиентами
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО "Сбербанк" во время работы с клиентами. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Межбанковская система SWIFT внедрила службу контроля платежей для борьбы с мошенниками, к этому сервису уже подключились 200 пользователей по всему миру, в том числе компании из России, рассказал в интервью РИА Новости директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвей Геринг.
"Третий пример (сервисов, которые развивает компания - ред.) – это все, что связано с антифродом. Соответствующее решение, Служба контроля платежей, успешно внедрено, за шесть месяцев уже более 200 пользователей по всему миру. Оно позволяет проверять сообщения, выявлять нетипичные характеристики, и скоро эта система будет распространяться не только на финансовые сообщения", - сказал Геринг.
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"Уже есть российские пользователи этой системы. Мы тесно сотрудничаем с ассоциацией "Россвифт" и Центральным банком. Регулятор сам потом связывается с банками, сообщает, что они не выполнили те или иные требования по безопасности CSP, Программы безопасности пользователей", - добавил он.
Российские пользователи активно пользуются системой SWIFT, подчеркнул Геринг: трафик в России постоянно растет на протяжении последних 10-20 лет. Большая часть сообщений, отправляемых российскими пользователями – платежные. Также есть сообщения, связанные с ценными бумагами, казначейскими операциями и финансированием торговли.
"Точных пропорций мы не даем, это политика компании, но в России большая часть сообщений – внутристрановая, на них приходится больше половины всех сообщений. Порядок величины – тот же, что и в целом по всему SWIFT, то есть чуть меньше 10%. Это данные по состоянию на сентябрь 2019 года", - отметил он.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах.
Полную версию интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 11.00 мск.
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