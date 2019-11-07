В Петербурге водитель сбил полицейского, пытаясь скрыться от погони

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Полиция задержала водителя, который пытаясь скрыться от погони, наехал на сотрудника патрульно-постовой службы, он госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Полиция задержала водителя, который пытаясь скрыться от погони, наехал на сотрудника патрульно-постовой службы, он госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне вечером. На перекрестке проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе водитель автомобиля Volkswagen не выполнил требование сотрудников полиции предоставить для проверки документы и попытался скрыться.

"В результате преследования сотрудниками полиции указанный автомобиль был остановлен на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибунца. Однако когда полицейские подошли к иномарке, водитель попытался скрыться и совершил наезд на одного из сотрудников. После чего для остановки данного автомобиля в соответствии с федеральным законом "О полиции" было применено табельное оружие", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали водителя на улице Пионерстроя, сам автомобиль был обнаружен брошенным неподалеку.

По информации пресс-службы, пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован с закрытым переломом лодыжки в удовлетворительном состоянии.

Сообщается, что по этому факту ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По предварительной информации, управлявший автомобилем водитель был в наркотическом опьянении.