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РИА Новости

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

09:33 07.11.2019 (обновлено: 10:17 07.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
К этому времени в центральные регионы придет северный антициклон.
В Москве и Подмосковье самым холодным днем за период с 7 по 11 ноября будет суббота. Ночью ожидается от минус одного до плюс четырех градусов, днем — от трех до восьми. Дальше температура опять пойдет на повышение вплоть до 11 градусов тепла днем.
Комфортно будет и на северо-западе европейской части страны. К субботе в Ленинградской и Мурманской областях, а также в Карелии синоптики ожидают до плюс четырех градусов, при этом возможен снег.
В Поволжье же к концу недели сильно похолодает. На севере региона ночью температура опустится до минус 12 градусов, днем — до минус одного-шести градусов.
К югу от Казани температура ночью 9 ноября понизится до минус двух — плюс трех градусов. Такая погода сохранится до начала следующей недели, отметила Паршина.
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ПогодаПоволжьеГидрометцентрЛенинградская областьМосковская областьМурманская областьКарелияКазаньОбщество
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