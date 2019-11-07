Колонна МЧС России доставила в Донецк более 200 тонн детского питания

"Очередной 90-й счету гуманитарный конвой от МЧС России прибыл в Донецк и в настоящее время разгружается. Доставлены детские продуктовые наборы в количестве 40320 штук, общим весом более 200 тонн. Продуктовые наборы предназначены для детей от года до трех лет", - сообщил собеседник агентства.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 90 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.