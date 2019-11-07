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РИА Новости

Колонна МЧС России доставила в Донецк более 200 тонн детского питания

09:21 07.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли на разгрузку в Донецк
Автомобили гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли на разгрузку в Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобили гуманитарного конвоя МЧС РФ прибыли на разгрузку в Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, он доставил более 200 тонн продуктов питания для детей возрастом от года до трех лет, сообщил в четверг РИА Новости представитель МЧС ДНР.
"Очередной 90-й счету гуманитарный конвой от МЧС России прибыл в Донецк и в настоящее время разгружается. Доставлены детские продуктовые наборы в количестве 40320 штук, общим весом более 200 тонн. Продуктовые наборы предназначены для детей от года до трех лет", - сообщил собеседник агентства.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 90 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМЧС РФДонецк (Донецкая область)ООНВ мире
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