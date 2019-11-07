В Пекине открыли временную штаб-квартиру научной ассоциации ANSO

Как пояснили РИА Новости в Китайской академии наук (КАН), ассоциация будет использовать выделенное ей здание в научном городке Хуайжоу до возведения основного здания штаб-квартиры, строительство предполагается начать в ближайший год-полтора.

"Сегодня мы с вами присутствуем на одном из важнейших в истории ассоциации мероприятий. Всего за год своего существования ANSO уже запустила целый ряд программ и проектов для поддержания и продвижения международного сотрудничества в научно-технологическом направлении, а также для создания новых возможностей ", - заявил на церемонии Бай Чуньли.

ANSO, которая была основана по инициативе КАН в ноябре 2018 года, объединяет научные организации более 40 стран и регионов, участвующих в китайской инициативе "Один пояс, один путь". Президент РАН Александр Сергеев был избран одним из вице-президентов ассоциации.