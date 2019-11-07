В Пекине открыли временную штаб-квартиру научной ассоциации ANSO

ПЕКИН, 7 ноя – РИА Новости. Штаб-квартира Международной ассоциации научных организаций (Alliance of International Science Organization, ANSO) открылась в четверг в пригороде Пекина Хуайжоу при участии президентов Российской и Китайской академии наук Александра Сергеева и Бай Чуньли.
Как пояснили РИА Новости в Китайской академии наук (КАН), ассоциация будет использовать выделенное ей здание в научном городке Хуайжоу до возведения основного здания штаб-квартиры, строительство предполагается начать в ближайший год-полтора.
"Сегодня мы с вами присутствуем на одном из важнейших в истории ассоциации мероприятий. Всего за год своего существования ANSO уже запустила целый ряд программ и проектов для поддержания и продвижения международного сотрудничества в научно-технологическом направлении, а также для создания новых возможностей ", - заявил на церемонии Бай Чуньли.
ANSO, которая была основана по инициативе КАН в ноябре 2018 года, объединяет научные организации более 40 стран и регионов, участвующих в китайской инициативе "Один пояс, один путь". Президент РАН Александр Сергеев был избран одним из вице-президентов ассоциации.
Деятельность ANSO предполагает реализацию крупных международных программ с участием стран-членов ассоциации в таких областях, как изменение климата, защита окружающей среды, экологическая безопасность, предотвращение техногенных катастроф, глобальных эпидемий.