В Тыве Шойгу посетил единственную горную бригаду за Уралом

КЫЗЫЛ, 7 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) проинспектировал в четверг дислоцированную на территории Республики Тыва горную бригаду, где завершается строительство нового военного городка.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин доложил министру, что "до конца текущего года планируется выйти на 100% оснащения бригады современными образцами вооружения и военной техники".

55-я бригада, сформированная в 2014 году, является единственным горным соединением, дислоцированным за Уралом.

В военном городке бригады построен первый жилой дом для военнослужащих соединения. На очереди сдача в эксплуатацию ещё четырёх объектов на 360 квартир. Планируется, что все жилые помещения будут полностью меблированы, оборудованы бытовой техникой.

Кроме того, завершено строительство пяти двухэтажных коттеджей и нового детского сада на 200 мест, расположенного на территории бригады.

По данным военного ведомства, на вооружении бригады состоят бронеавтомобили специального назначения "Тигр-М СпН", самоходные орудия "Нона-СВК", автомобили высокой проходимости "Урал", другие образцы вооружения, военной и специальной техники.

На территории соединения уже построены казармы, учебный корпус, столовая, парк боевых машин и конноспортивный комплекс. Для проведения учений и подготовки военнослужащих соединения оборудован полигон "Кара-Хаак" с горной полосой и скалодромом.