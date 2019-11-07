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РИА Новости

В Тыве Шойгу посетил единственную горную бригаду за Уралом

06:53 07.11.2019
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
КЫЗЫЛ, 7 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) проинспектировал в четверг дислоцированную на территории Республики Тыва горную бригаду, где завершается строительство нового военного городка.
Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин доложил министру, что "до конца текущего года планируется выйти на 100% оснащения бригады современными образцами вооружения и военной техники".
55-я бригада, сформированная в 2014 году, является единственным горным соединением, дислоцированным за Уралом.
В военном городке бригады построен первый жилой дом для военнослужащих соединения. На очереди сдача в эксплуатацию ещё четырёх объектов на 360 квартир. Планируется, что все жилые помещения будут полностью меблированы, оборудованы бытовой техникой.
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Кроме того, завершено строительство пяти двухэтажных коттеджей и нового детского сада на 200 мест, расположенного на территории бригады.
По данным военного ведомства, на вооружении бригады состоят бронеавтомобили специального назначения "Тигр-М СпН", самоходные орудия "Нона-СВК", автомобили высокой проходимости "Урал", другие образцы вооружения, военной и специальной техники.
На территории соединения уже построены казармы, учебный корпус, столовая, парк боевых машин и конноспортивный комплекс. Для проведения учений и подготовки военнослужащих соединения оборудован полигон "Кара-Хаак" с горной полосой и скалодромом.
Также в рамках рабочей поездки Шойгу совместно с главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом открыли универсальный спортивный комплекс "Субедей" в Кызыле.
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