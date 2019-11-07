Стрельбы "Буков и "Торов" ПВО России и Египта сняли на видео

На кадрах можно увидеть пуски беспилотных мишеней, а также работу совместных расчетов средств российской и египетской систем ПВО.
Стрельбы выполняли расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", переносных ЗРК "Игла-С" и зенитных самоходных установок (ЗСУ) "Шилка-М4".
За маневрами наблюдали начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов и командующий ПВО египетских Вооруженных сил генерал-лейтенант Али Фахми.
Учения проходят с 26 октября по 7 ноября на территории тактического центра под Каиром. В них принимают участие более сотни военнослужащих Южного военного округа России.
27 октября, 15:59РИА НовостиРоссия и Египет объединили силы ПВО на совместных учениях