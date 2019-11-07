Стрельбы "Буков и "Торов" ПВО России и Египта сняли на видео

На кадрах можно увидеть пуски беспилотных мишеней, а также работу совместных расчетов средств российской и египетской систем ПВО.

Учения проходят с 26 октября по 7 ноября на территории тактического центра под Каиром. В них принимают участие более сотни военнослужащих Южного военного округа России.