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РИА Новости

США потребовали от Южной Кореи увеличить плату за размещение своих войск

05:39 07.11.2019
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© AP Photo / U.S. Air Force/Senior Airman Colby L. HardinИстребители ВВС США на авиабазе Кунсан во время совместных учений с Южной Кореей
Истребители ВВС США на авиабазе Кунсан во время совместных учений с Южной Кореей
© AP Photo / U.S. Air Force/Senior Airman Colby L. Hardin
Истребители ВВС США на авиабазе Кунсан во время совместных учений с Южной Кореей. Архивное фото
СЕУЛ, 7 ноя - РИА Новости. США на прошедших 5 ноября в Сеуле переговорах по распределению расходов на содержание американских войск в Южной Корее потребовали от своих партнеров по военному альянсу учесть также стоимость размещения военных в смежных регионах, выставив общий счет на $4,7 млрд, сообщает южнокорейская газета "Чосон ильбо".
По данным газеты, на встрече с представителями южнокорейских политических и экономических кругов старший советник госдепартамента США по переговорам и соглашениям в области безопасности Джеймс Дехарт заявил, что американская сторона представила эту сумму лишь как лишь часть полной стоимости затрат США на обеспечение обороны Корейского полуострова. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп считает, что Южная Корея должна вносить больший вклад в усилия американцев по обеспечению безопасности Сеула.
При этом южнокорейское правительство, по данным "Чосон ильбо", придерживается позиции, что вопрос увеличения расходов на оборону требует ратификации в парламенте и попадает под парламентский контроль. В случае же включения в стоимость содержания войск за рубежом, осуществлять проверки будет невозможно, и за это Сеул платить не готов. К тому же представленная Вашингтоном сумма в 5 раз превышает то, что Южная Корея платит за размещение американских войск сейчас, и детальных обоснований такого резкого повышения союзники не представили.
"США сами понимают, что согласиться на включение в спецсоглашение о разделении трат на оборону стоимости содержания американских войск в регионах, расположенных далеко от Южной Кореи, было бы нерационально. Настоящие переговоры в широком контексте, надо думать, проходят (между Чхонвадэ и Белым домом), за пределами места обсуждения соглашения", - рассказал газете правительственный источник.
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В то же время дипломатический источник сообщил, что сопротивление планам Трампа поднять расходы союзников на оборону довольно велико, поэтому Вашингтон "может в любой момент начать разыгрывать карту вывода своих войск из Южной Кореи". В качестве альтернативного варианта рассматривается также косвенное увеличение расходов за счет более активного подключения Сеула к Индо-тихоокеанской стратегии США в виде, например, совместных военных инспекций в Южно-Китайском море. По словам диписточника, администрация южнокорейского президента также настроена на то, чтобы разделить вопросы содержания войск в Корее и укрепления военного альянса с США.
В сообщении Чхонвандэ по итогам встречи 2-го заместителя Управления национальной безопасности Ким Хён Чжона с помощником госсекретаря США по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Дэвид Стилвеллом и командующим войсками США в Южной Корее Робертом Абрамсом говорилось, что стороны "провели детальные, конструктивные и "направленные в будущее" консультации по текущим вопросам двустороннего альянса".
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Дональд ТрампЮжная КореяСШАБезопасностьВ мире
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