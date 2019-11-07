Экс-мэр Владивостока стал фигурантом еще одного дела, сообщил источник

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Осужденный экс-мэр Владивостока Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев стал фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного по материалам антимонопольной службы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В конце октября СУСК по Приморскому краю сообщало, что возбуждено уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и РФ "Присвоение или растрата". По версии следствия, с 2010 года по 2015 год должностное лицо администрации Владивостока разработало коррупционную схему хищения денег из бюджета города, за ремонт автобусов аффилированной организации перечислено 54 миллиона рублей. Еще ранее региональное УФАС сообщало, что выявлено ограничивающее конкуренцию соглашение между администрацией Владивостока, МПВ "ВПОПАТ №1" и ООО "Флагман-Авто". Последнее - аффилированное с на тот момент главой Владивостока предприятие. В 2018 году Арбитражный суд Дальневосточного округа признал правоту УФАС в этом деле. В 2008-2017 годы администрацию Владивостока возглавлял Игорь Пушкарев.

"Пушкарев является подозреваемым", - сказал источник.

При этом, как сообщает ФАС, дело возбуждено по материалам приморского УФАС. Материалы ранее возбужденного антимонопольного дела были переданы в Генеральную прокуратуру РФ, которая поручила следствию решить вопрос об уголовном преследовании бывшего главы Владивостока. По данным ФАС, должностное лицо администрации злоупотребило своими полномочиями при приобретении автобусов, в том числе марки MAN, исключительное право на техобслуживание и ремонт которых имело аффилированное с бывшим мэром ООО "Флагман-Авто".

"Действия администрации Владивостока позволили компании ООО "Флагман-Авто" устанавливать высокие цены на свои услуги и в итоге получить доход в размере более 54 млн рублей от обслуживания и ремонта автобусов за счет средств бюджета Владивостока", - говорится в сообщении.

ФАС отмечает, что "бывшему чиновнику за предоставленные ООО "Флагман-Авто" преимущества инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, а также присвоение чужого имущества в особо крупном размере"