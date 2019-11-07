Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-07T05:56Z
https://ria.ru/20191107/1560657434.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155250/63/1552506395_0:384:2877:2002_1036x0_80_0_0_4581780bc8eb65e582d52869c7eb2775.jpg
РИА Новости

Экс-мэр Владивостока стал фигурантом еще одного дела, сообщил источник

05:08 07.11.2019 (обновлено: 05:56 07.11.2019)
1826
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 ноя – РИА Новости. Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев стал фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного по материалам антимонопольной службы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В конце октября СУСК по Приморскому краю сообщало, что возбуждено уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и РФ "Присвоение или растрата". По версии следствия, с 2010 года по 2015 год должностное лицо администрации Владивостока разработало коррупционную схему хищения денег из бюджета города, за ремонт автобусов аффилированной организации перечислено 54 миллиона рублей. Еще ранее региональное УФАС сообщало, что выявлено ограничивающее конкуренцию соглашение между администрацией Владивостока, МПВ "ВПОПАТ №1" и ООО "Флагман-Авто". Последнее - аффилированное с на тот момент главой Владивостока предприятие. В 2018 году Арбитражный суд Дальневосточного округа признал правоту УФАС в этом деле. В 2008-2017 годы администрацию Владивостока возглавлял Игорь Пушкарев.
"Пушкарев является подозреваемым", - сказал источник.
При этом, как сообщает ФАС, дело возбуждено по материалам приморского УФАС. Материалы ранее возбужденного антимонопольного дела были переданы в Генеральную прокуратуру РФ, которая поручила следствию решить вопрос об уголовном преследовании бывшего главы Владивостока. По данным ФАС, должностное лицо администрации злоупотребило своими полномочиями при приобретении автобусов, в том числе марки MAN, исключительное право на техобслуживание и ремонт которых имело аффилированное с бывшим мэром ООО "Флагман-Авто".
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
9 апреля, 02:24РИА Новости
Уголовное дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева
"Действия администрации Владивостока позволили компании ООО "Флагман-Авто" устанавливать высокие цены на свои услуги и в итоге получить доход в размере более 54 млн рублей от обслуживания и ремонта автобусов за счет средств бюджета Владивостока", - говорится в сообщении.
ФАС отмечает, что "бывшему чиновнику за предоставленные ООО "Флагман-Авто" преимущества инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, а также присвоение чужого имущества в особо крупном размере"
Бывшему мэру Владивостока уже вынесен приговор о лишении свобод на 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и назначении штрафа в размере 500 млн рублей.
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
18 октября, 14:51РИА Новости
Суд признал приговор экс-главе Коми Гайзеру законным
322021
Обсудить 0
Игорь ПушкаревФедеральная антимонопольная служба РФВладивостокПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Баку
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
Пенсионеры ожидают открытия банка в Афинах, Греция. Архивное фото
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу"
Драка депутата Верховной рады Андрея Геруса и главы Радикальной партии Олега Ляшко
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде на одном и том же пляже за два дня утонули два туриста из России
Задержание кредитных мошенников
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
Спиральная галактика
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и представители других стран на саммите АСЕАН
Как выглядит очередной провал США в Азии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:04Эрдоган запросил возможность телефонного разговора с Путиным, заявил Ушаков
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
10:29Россия и Казахстан определили границу между странами
10:26Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
10:24СК признал невменяемой женщину, убившую ребенка в Нижнем Тагиле
10:17Мэром Йошкар-Олы стал Евгений Маслов
Лента новостейМолния