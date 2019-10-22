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РИА Новости

Пушкарев сообщил, что иск ГП против него поступил в суд во Владивостоке

05:10 22.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Иск Генпрокуратуры России к экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву и его соучастникам на 3,2 миллиарда рублей поступил в Советский районный суд Владивостока, сообщил сам Пушкарев в Facebook.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подготовила иск к Пушкареву и его соучастникам на 3,2 миллиарда рублей. Основанием послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", отмечала ГП.
"Иск поступил в Советский суд Владивостока. По поводу даты рассмотрения иска пока ничего не могут сказать, как и не знаю, будет ли процесс открытым... И я, и мои адвокаты считаем, что никаких законных оснований для подачи иска нет и именно их отсутствие явилось основным доводом для подачи Генеральной прокуратурой ходатайства о передаче иска на рассмотрение в Тверской суд", - написал Пушкарев.
В Советском районном суде Владивостока отметили, что иск "подписан к определенному судье". Комментарием судьи о дате рассмотрения иска РИА Новости пока не располагает.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
29 августа, 11:12РИА Новости
Мосгорсуд отложил заседание по апелляции экс-мэра Владивостока Пушкарева
В компании "Востокцемент" сообщили, что информацией о поступлении иска не располагают.
В начале апреля Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей. Его брат, благодаря инвалидности, получил условный срок, а экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников получил 10 лет колонии. Обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.
Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.
В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал свое собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей.
Вместе с Пушкаревым по делу проходили его брат Андрей и директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников, который, по мнению следствия, за взятки закупал строительные материалы у "Востокцемента" по завышенным ценам.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
9 апреля, 02:24РИА Новости
Уголовное дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева
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Игорь ПушкаревГенеральная прокуратура РФВладивостокПроисшествия
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