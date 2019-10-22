Пушкарев сообщил, что иск ГП против него поступил в суд во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Иск Генпрокуратуры России к экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву и его соучастникам на 3,2 миллиарда рублей поступил в Советский районный суд Владивостока, сообщил сам Пушкарев в Иск Генпрокуратуры России к экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву и его соучастникам на 3,2 миллиарда рублей поступил в Советский районный суд Владивостока, сообщил сам Пушкарев в Facebook

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России подготовила иск к Пушкареву и его соучастникам на 3,2 миллиарда рублей. Основанием послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока" с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", отмечала ГП.

"Иск поступил в Советский суд Владивостока. По поводу даты рассмотрения иска пока ничего не могут сказать, как и не знаю, будет ли процесс открытым... И я, и мои адвокаты считаем, что никаких законных оснований для подачи иска нет и именно их отсутствие явилось основным доводом для подачи Генеральной прокуратурой ходатайства о передаче иска на рассмотрение в Тверской суд", - написал Пушкарев.

В Советском районном суде Владивостока отметили, что иск "подписан к определенному судье". Комментарием судьи о дате рассмотрения иска РИА Новости пока не располагает.

В компании "Востокцемент" сообщили, что информацией о поступлении иска не располагают.

В начале апреля Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей. Его брат, благодаря инвалидности, получил условный срок, а экс-директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" Андрей Лушников получил 10 лет колонии. Обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.

Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.

В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал свое собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей.