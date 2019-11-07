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РИА Новости

Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского

04:09 07.11.2019 (обновлено: 04:24 07.11.2019)
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео. Ролик, снятый украинскими журналистами, опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел в киевском аэропорту "Борисполь". По словам самого Геруса, являющегося главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ, причиной нападок Ляшко стало возобновление Украиной с 1 октября импорта электроэнергии из России.
На кадрах видно, как лидер "Радикальной партии" нападает на оппонента, обвиняя его в "работе" на Россию и незаконном, по мнению Ляшко, нахождении в зале официальных делегаций аэропорта, где предоставляются комфортные условия высокопоставленным лицам.
Украина прекратила импорт электроэнергии из России в 2015 году. В сентябре Верховная рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорам из России и Белоруссии.
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Андрей ГерусСитуация на УкраинеОлег ЛяшкоВерховная Рада УкраиныВ мире
Популярные комментарии
А у нас что в РФ, ваше мнение уважают? Лапшу тока на уши вешают и все! А мрот и пенсии как были не логичны так и остались! Вы знаете что щас граждане у нас стали брать уже еду в кредит?
7 ноября, 05:41
ГРГражданин РФ Мягков
8010127
С чего вы это взяли что я гражданин сшп? Вы мрот видели сумму? Может вы знаете сколько у нас самая обычная пенсия в месяц? А сколько налог в месяц или съем жилья оплатить ну или ипотеку? Вы вообще в РФ живёте? Обычный и простой гражданин РФ никогда не поддержит сегодняшний обман чиновников и олигархов?! Возможно только единицы ещё есть наивных и глупых, ну или наоборот те которые сами и обманывают!
7 ноября, 05:52
ГРГражданин РФ Мягков
8000119
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