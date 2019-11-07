Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского

Инцидент произошел в киевском аэропорту "Борисполь". По словам самого Геруса, являющегося главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ, причиной нападок Ляшко стало возобновление Украиной с 1 октября импорта электроэнергии из России.

На кадрах видно, как лидер "Радикальной партии" нападает на оппонента, обвиняя его в "работе" на Россию и незаконном, по мнению Ляшко, нахождении в зале официальных делегаций аэропорта, где предоставляются комфортные условия высокопоставленным лицам.