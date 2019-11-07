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РИА Новости
Культура

На аукционе продадут редкий сценарий к "Зеркалу" Тарковского

03:34 07.11.2019
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© РИА Новости / Лев Иванов / Перейти в фотобанкКинорежиссер Андрей Тарковский
Кинорежиссер Андрей Тарковский
© РИА Новости / Лев Иванов
Перейти в фотобанк
Кинорежиссер Андрей Тарковский. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Редкий сценарий к фильму "Зеркало" Андрея Тарковского, который в первом варианте назывался "Белый, белый день", и письма режиссера Сергея Параджанова из тюрьмы выставят на торги в декабре, рассказал РИА Новости эксперт аукционного дома "12й стул" Иван Ефимов.
"Зеркало" стало знаковым для Тарковского фильмом-исповедью, построенным на сложных ассоциативных рядах и образах. Герой фильма в исполнении Олега Янковского мучительно боится потерять любовь и понимание близких. Он чувствует, что жизнь с каждым днем все дальше уводит их друг от друга. Пытаясь сохранить семью, он обращается памятью к самым сильным впечатлениям детства, стараясь в том, детском, мировосприятии найти опору и оправдание своим сегодняшним переживаниям. Роли в картине, которая вышла в 1974 году, исполнили также Маргарита Терехова, Иннокентий Смоктуновский, Филипп Янковский, Алла Демидова и другие.
"В начале декабря будет сценарий "Зеркала", который изначально назывался "Белый, белый день" с автографом Володе - мы знаем, кто этот Володя, - это очень важный человек в производстве картины, но он попросил себя в каталоге не указывать. Он нам рассказал историю, которую мы до сих пор не знали. "Мосфильм" к каждому фильму печатал режиссерский сценарий, который нужен был для того, чтобы снимать картину. Тиражи были мизерные - 110 экземпляров. В прошлый раз у нас был такой сценарий к "Андрею Рублеву", но в мягком переплете, а этот - в твердом переплете, и между каждой страницей переплетен пустой лист, чтобы режиссер мог оставлять свои пометки. Из тиража 110 экземпляров сто были обычными, а десять - такие, как этот - для режиссера, оператора, художника-постановщика и так далее. Получается, это абсолютно уникальная вещь", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, на торги выставят редкие письма советского режиссера Сергея Параджанова, автора фильмов "Тени забытых предков" и "Цвет граната", положивших начало "новой советской волны" в кинематографе. Большое влияние на его работу оказал фильм Тарковского "Иваново детство".
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Параджанов открыто критиковал советскую культурную политику и цензуру, за что попал под следствие и был осужден. В заключении он провел около четырех лет. "Нам принесли совершенно уникальную вещь – письма Сергея Параджанова из тюрьмы. Это очень трогательные, драматические письма. Он там пишет, например, как Тарковский считал его гением, а он сам считал гением Тарковского", - поделился эксперт.
Как рассказал Ефимов, первоначальная цена сценария Тарковского будет составлять 630 тысяч рублей. На прошлых торгах сценарий к "Андрею Рублеву" ушел с молотка за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Эстимейт каждого из писем Параджанова составит около 325 тысяч рублей.
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